Le Club Afrique Développement lance les AfricaDev Sessions

La crise actuelle a engagé le groupe Attijariwafa bank où qu’il se trouve à renforcer ses dispositifs d’accompagnement de ses clients et de proximité avec eux. Soucieux d’être à la hauteur de sa mission dans ce contexte particulier, le groupe a lancé l’ AfricaDev Sessions qui a pour vocation de répondre, sous un nouveau format d’interaction, aux préoccupations des entreprises africaines mettant en avant les thématiques économiques africaines et permettant d’engager des réflexions sur les sujets d’actualité à destination des grands acteurs économiques et des PME du continent.

La première émission adresse le thème « COVID19 : Enseignements et meilleures pratiques en Afrique ». Cette Session accueille pour en débattre : Florence Boupda, Directrice Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale de la SFI, Gérard Mangoua DG et Co-fondateur du groupe Ubipharm et Ismaïl Douiri, Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, en charge du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées.