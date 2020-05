Le CMC analyse l’impact socio-économique de Covid-19 sur le Maroc

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a publié un spécial sur “le Maroc face à la pandémie :

Quel impact socio-économique?”, dans lequel il traite de l’ampleur de l’impact de la crise du nouveau coronavirus sur l’économie nationale. Paru dans le 324ème numéro de la publication mensuelle “Maroc Conjoncture” du CMC, ce spécial aborde plusieurs thématiques liées à la crise actuelle, dont “Le Monde d’Après…le Covid-19 : Crépuscule de la mondialisation ?”, “Covid-19 :Un impact sectoriel sévère mais difficile à évaluer”, “Mesures de Soutien aux Entreprises et aux Ménages : Quel impact pour quelle efficacité ?”, “Gouverner les Catastrophes : Quels nouveaux instruments pour faire face à la montée des risques ?” Après avoir mis l’accent sur la nécessité d’élaborer de nouveaux modèles de société pour construire le monde d’après le Covid-19, le CMC aborde dans son 2ème axe intitulé “Le Maroc Face à la Pandémie : Quel impact au plan économique ?”, l’impact de la crise sanitaire au Maroc qui se ressent sur de nombreux secteurs d’activité les plus exposés avec une forte contraction de la production, des revenus et de l’emploi.

Dans l’hypothèse d’un redressement graduel de l’activité au second semestre, le CMC estime, au vu des données actuelles, la perte de valeur ajoutée au plan global durant la période de confinement, extrapolée à l’ensemble de l’année, aux environs de 3,2%, un résultat qui s’accompagnerait de fortes tensions sur les équilibres, interne et externe.

L’axe “Gouverner les Catastrophes : Quels nouveaux instruments pour faire face à la montée des risques ?” souligne l’intérêt de trouver des stratégies adéquates pour gérer les catastrophes, notant qu’au Maroc, la mise en place de mécanismes d’assurances et de mécanismes de solidarité couvrant plusieurs types de risques est déjà effectif.