Le conflit dans le Haut Karabakh pourrait dangereusement dégénérer 

L’escalade dans le Haut Karabakh inquiète d’autant le Conseil de sécurité qu’elle se déroule dans une région clé, traversée par des oléoducs essentiels à l’approvisionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz

Moscou, qui a longtemps vendu des armes aux deux parties, a été invitée à encourager à stopper les combats, tandis qu’Ankara, qui soutient l’Azerbaïdjan, est soupçonnée d’avoir envoyé des mercenaires venus de Syrie. Mardi, la Turquie a même été accusée d’avoir abattu un avion de combat de l’armée de l’air arménienne, ce qu’elle a immédiatement démenti.

Les diplomates du Conseil de sécurité savent que l’escalade peut aller très vite – ils l’ont vu à maintes reprises en Syrie ou en Libye. Ils ont alors décidé de réagir immédiatement dans une déclaration commune. « Les membres du Conseil de sécurité condamnent fermement l’usage de la force et regrettent la perte de vies humaines parmi la population civile, a affirmé l’ambassadeur du Niger, Abdou Abarry, président du Conseil de sécurité. Ils expriment leur soutien à l’appel lancé par le secrétaire général aux deux côtés pour arrêter immédiatement les combats, désamorcer les tensions et reprendre sans tarder des négociations constructives. »

Le Conseil a réaffirmé son « plein soutien » aux États-Unis, à la Russie et à la France, les coprésidents du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, (OSCE), et a promis de travailler en direct avec les diplomates d’Azerbaïdjan et d’Arménie à New York, si la situation ne s’améliorait pas.

Mais pour le moment, les combats se poursuivent et aucune des deux parties ne semble décidée à privilégier l’abandon du langage de la canonnière. Il n’y a aucune accalmie pour le moment, et la situation est d’autant plus préoccupante, que pour la première fois l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mutuellement accusées d’avoir ouvert le feu sur des positions situées en dehors du Haut-Karabakh. Une propagation du conflit en dehors du territoire séparatiste aurait des implications diplomatiques majeures car l’Arménie pourrait alors demander à la Russie d’intervenir directement au nom de leur alliance militaire. Tant que le conflit est situé dans les limites du Haut-Karabakh, cette alliance entre Moscou et Erevan ne peut être déclenchée – le Haut Karabakh n’étant pas considéré comme faisant partie du territoire arménien.

Dans le Nagorny Karabakh, territoire en majorité peuplé d’Arméniens ayant fait sécession lors d’une guerre au début des années 1990, Israël et la Turquie semblent prêter main forte à l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

Le conseiller du président azerbaïdjanais a révélé pour des médias israéliens, que l’armée de son pays a utilisé des drones d’attaque israéliens dans les combats.

« L’armée azerbaïdjanaise a utilisé des drones d’attaques fabriqués par Israël dont des drones suicide dans les combats contre l’armée arménienne ces derniers jours dans le Nagorny Karabakh », a assuré Hekmat Hajiev lors d’un entretien avec le site d’informations israélien Walla. Ce dernier assure qu’il y a une collaboration sécuritaire stratégique avec l’entité sioniste qui fournit plus de 60% des armements à l’armée de l’Azerbaïdjan contre du pétrole.

« Nous utilisons les drones israéliens pour collecter des informations et pour les attaques. Dont des drones suicide de type Harob. Ces drones sont très efficaces. », a rappelé H. Hajiev. Des avions cargos du ministère de la Défense azerbaidjanais, dont un Iliouchine 76, ont atterri à l’aéroport israélien d’Oveda au sud de la Palestine occupée puis sont revenus quelques heures plus tard en Bakou, transportant des armements israéliens, a écrit Walla.

Après avoir rendu visite à des militaires blessés dans un hôpital martial, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a juré de poursuivre la lutte jusqu’au « retrait total, inconditionnel et sans délai » des forces arméniennes.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait quant à lui fermé la porte à des négociations dans la matinée, jugeant « inapproprié » d’évoquer un éventuel sommet de la paix « alors que des combats intenses sont en cours ».

Selon des bilans officiels, probablement très partiels, les combats d’ampleur qui ont éclaté dimanche ont coûté la vie à 103 personnes, à savoir 81 combattants séparatistes arméniens et 22 civils, rapporte l’AFP.

L’Azerbaïdjan n’a fait état d’aucune perte dans les rangs de son armée et les deux camps se rejettent la responsabilité des hostilités. Mais un journaliste de l’AFP assure avoir assisté dans la région azerbaïdjanaise de Beylagan, à quelques dizaines de kilomètres du front, à l’enterrement d’un soldat, tombé au combat selon les habitants.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a de son côté fait état d’ »intenses combats » et assuré que, depuis le week-end, 2.300 séparatistes arméniens avaient été tués. Tout en accusant les forces ennemies de viser des positions civiles, il revendique la destruction de 130 chars, 200 pièces d’artillerie, 25 batteries antiaériennes ainsi que de missiles sol-air S-300. En face , son vis-à-vis arménien a quant à lui revendiqué « 137 chars et blindés détruits, 72 drones, sept hélicoptères et un avion de guerre abattus. 790 soldats azerbaïdjanais ont été tués et 1.900 blessés ».

Rien de cela n’est vérifiable fait remarquer l’AFP.

Mardi 29 septembre, l’Arménie avait fait part d’une ingérence turque dans les combats, assurant qu’un chasseur-bombardier turc de type F-16 a abattu un avion de combat arménien de type Sukhoï -25 dans l’espace aérien arménien. Mais Ankara et Bakou ont démenti. Erevan a encore accusé mercredi « l’aviation turque d’effectuer des vols de provocation » le long de la frontière arméno-turque.

La Turquie est la seule puissance à ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu, incitant son allié azerbaïdjanais à reprendre le Karabakh par la force et conspuant l’Arménie, son adversaire historique.

Le Kremlin a dit mercredi « ne pas soutenir les appels » de la Turquie, avec laquelle Moscou entretient des relations compliquées mais pragmatiques, répétant qu’elle devait s’abstenir de jeter « de l’huile sur le feu ».

La Russie s’est dite aussi inquiète des informations selon lesquelles Ankara aurait envoyé des mercenaires syriens depuis la Syrie et la Libye pour participer aux combats au côté de l’armée azerbaïdjanaise. Estimant par la voix de Sergueï Lavrov, son ministère des Affaires étrangères, que cela va exacerber les tensions et créer une menace sur le long terme à la sécurité des tous les Etats de la région.

Le président français qui s’est entretenu avec son homologue russe sur le conflit du Haut Karabakh a quant à lui condamné les déclarations « inconsidérées et dangereuses » d’Ankara.