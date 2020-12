Le conflit minier de Jbel Aouam s’internationalise

L’Union internationale qui compte la centrale syndicale l’Union marocaine du travail (UMT) parmi ses membres appelle Saâdeddine El Othmani à une «intervention immédiate pour protéger les droits fondamentaux» des 300 mineurs. Une centaine parmi eux se trouvent à 700 mètres de profondeur depuis sept jours, tandis que 200 autres observent depuis un sit-in à la surface du site minier.

Signé Valter Sanches, secrétaire général d’IndustriALL, appelle via son courrier le «gouvernement marocain de veiller à ce que la Compagnie Minière de Touissit (CMT) mette en œuvre l’accord entre la compagnie et l’Union Marocaine du travail (UMT), qui a été signé en 2019 en présence d’un représentant du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement, et d’un représentant des autorités locales».

«Les travailleurs protestent contre la position récalcitrante de l’entreprise, qui refuse d’appliquer l’accord», note l’organisation. Le Protocole d’accord promet d’améliorer les conditions de vie et de travail dans la mine, en plus de mesures sanitaires et de sécurité au travail. IndustriALL estime «impératif» que l’exécutif «agisse sans délai pour contribuer à l’établissement d’un véritable dialogue» avec «des résultats satisfaisants». Elle se dit «extrêmement préoccupée» par la sécurité des mineurs, «dont beaucoup souffrent de maladies professionnelles chroniques». «La situation est d’autant plus urgente que nous sommes en plein milieu d’une terrible pandémie», a alerté l’organisation.

Pour rappel, l’UMT s’est portée solidaire des mineurs de Jbeel Aouam et appelé à ce que la direction de la CMT réponde favorablement aux doléances légitimes des mineurs.