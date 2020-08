Le coronavirus a fait 32 morts de plus !

L’évolution de la situation épidémiologique dans le pays inquiète. Désormais, le Royaume compte 14.057 cas actifs sous traitement (39 pour 100 000 habitants en moyenne). Ils se répartissent en grande partie entre Casablanca-Settat (4 999), Marrakech-Safi (2 463), Rabat-Salé (1 447), Fès-Meknès (1 303), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 213) et Beni Mellal-Khénifra (1 092). Le nombre le plus bas, inférieur à 100, se situe entre Laâyoune Es-Sakia El Hamra (56) et Guelmim-Oued Noun (36). Le nombre de patients en état critique atteint désormais 194, dont 54 sous assistance respiratoire. «Nous atteignons ainsi 131 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Le Maroc a enregistré 1 230 nouvelles guérisons, portant à 32 806 le nombre total, avec un taux de rémission de 68%. Mais avec les 32 morts supplémentaires, le nombre de décédés à cause de la Covid-19 s’élève désormais à 775, soit un taux de létalité arrivé à 1,6%. Ces décès ont été enregistrés à Marrakech (9), Casablanca (8), Fès (4), Sefrou (1), Taza (1), Meknès (1), Agadir (1), Tanger (1), Tétouan (1), Ouezzane (1), Midelt (1), Ouarzazate (1), Khouribga (1) et Salé (1).

La répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, place toujours Casablanca-Settat en tête avec 301 cas (208 à Casablanca, 24 à Mediouna, 21 à Mohammedia, 19 à El Jadida, 9 à Settat, 7 à Nouaceur, 6 à Benslimane, 4 à Sidi Bennour et 3 à Berrechid). Elle est talonnée en cela par Fès-Meknès avec 262 cas (95 à Fès, 62 à Sefrou, 34 à Taza, 30 à Meknès, 17 à Boulemane, 10 à Taounate, 9 à El Hajeb et 5 à Ifrane), Marrakech-Safi avec 240 cas (169 à Marrakech, 27 à El Haouz, 20 à El Youssoufia, 11 à Rhamna, 5 à Kelaa des Sraghna, 3 à Chichaoua, 3 à Essaouira et 2 à Safi), Beni-Mellal-Khénifra avec 154 cas (88 à Azilal, 28 à Khouribga, 24 à Beni-Mellal et 14 à Khénifra) et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 101 cas (42 à Tétouan, 35 à Tanger, 16 à Al Hoceïma, 6 à M’diq-Fnideq et 2 à Ouezzane).

En dessous du seuil des 100 contaminations, on retrouve Rabat-Salé-Kénitra avec 95 cas (48 à Salé, 22 à Skhirat-Témara, 16 à Rabat, 6 à Kénitra, 2 à Sidi Slimane et 1 à Khémisset), Drâa-Tafilalet avec 82 cas (27 à Zagora, 22 à Midelt, 18 à Errachidia, 10 à Ouarzazate et 5 à Tinghir), Souss-Massa avec 41 cas (20 à Agadir Ida Outanane, 17 à Taroudant et 4 à Inezgane Aït Melloul), et l’Oriental, avec 30 cas (11 à Nador, 7 à Guercif, 7 à Oujda Angad, 3 à Berkane et 1 à Taourirt)

Les plus faibles taux ont été enregistrés à Dakhla-Oued Ed Dahab avec 9 cas, Guelmim-Oued avec 8 cas (4 à Sidi Ifni, 2 à Guelmim et 2 à Tan Tan) et enfin, Laâyoune-Es Sakia El Hamra avec 2 cas : 1 à Laâyoune et 1 à Es-Smara.