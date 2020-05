Le coronavirus n’a pas épargné l’industrie culturelle, avec ses acteurs et consommateurs 

La Confédération Marocaine des organismes artistiques et culturels professionnels (CMOACP) est à la manœuvre en lançant une pétition pour la mise en place d’une stratégie publique de la culture et de l’art à destination de l’opinion publique, intellectuels, artistes, politiciens, parlementaires et partis politiques.

La pétition, qui a rassemblé un peu plus de 500 signatures, rappelle que la « culture constitue un droit vital, elle est le fondement de la liberté d’expression, l’intégrateur de la diversité et réducteur des inégalités entre les communautés et les peuples. Elle est par ailleurs, un moyen de partage efficace qui pondère les grands enjeux sociétaux grâce à son aptitude à déclencher des réponses cognitives et affectives à même de fédérer avec force et intensité ».