Le couple royal espagnol gomme Sebta et Melillia du programme de ses déplacements

Les informations rapportées le 2 juillet par le journal El Faro ont vite été démenties par un agenda de la couronne espagnole qui ne prévoit pas de déplacement aux enclaves occupées de Sebta et Melillia. Le roi Felipe d’Espagne et son épouse Letizia ne se rendront finalement pas dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans le nord du Maroc, indique l’agence EFE qui cite des sources officielles.

Pour le quotidien El Confidencial, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a sorti ces deux villes du programme royal «par peur de la réaction» de Rabat qui, en 2007, n’a pas hésité à rappeler son ambassadeur à Madrid en signe de protestation contre la visite du roi Juan Carlos dans les deux enclaves spoliées. Des manifestations populaires ont également eu lieu pour dénoncer cette visite qui était la première visite officielle du souverain espagnol dans ces deux villes depuis son accession au trône en 1975.

EFE assure, d’après des sources officielles, que le roi Felipe et la reine Letizia n’envisageaient pas de visiter Sebta et Melillia à court terme.

El Confidencial, qui se réfère à des sources proches du dossier, souligne que c’est au gouvernement qu’incombe la responsabilité d’organiser ce genre de déplacements officiels. Le média affirme que «Pedro Sanchez avait programmé les deux villes dans l’agenda des visites royales mais, par peur de la réaction marocaine, les a finalement exclues de la tournée».

Citant le porte-parole du palais royal espagnol, El Faro de Ceuta avait auparavant annoncé la visite prochaine du couple royal dans deux villes du nord du Maroc toujours sous le joug espagnol.