Le courant passe entre Khartoum et Washington

Un protocole d’accord « historique » avec General Electric, groupe américain de production d’électricité, a été signé jeudi à Khartoum. Cet accord survient après des dizaines d’années de sanctions américaines, le Soudan figurant depuis 1993 sur la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme pour les États-Unis. Entre 1992 et 1996, le dictateur soudanais Omar-el-Béchir, avait en effet accueilli le chef du groupe jihadiste al-Qaïda Oussama Ben Laden.

« Nous n’avons pas assisté à une interaction entre une entreprise aussi importante et le Soudan depuis près de trente ans ». C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, dans un communiqué diffusé par l’agence officielle Suna.

Le protocole d’accord avec General Electric devrait fournir 470 mégawatts d’électricité supplémentaires afin de couvrir la consommation d’environ 600 000 foyers. Pour cela, trois centrales devront être réhabilitées.

Actuellement, 67 % des 42 millions d’habitants du Soudan vivent sans électricité. Et ceux qui y ont accès ont souvent des coupures d’électricité qui peuvent durer jusqu’à six heures.

Cet accord devrait donc contribuer « à répondre aux besoins énergétiques et sanitaires à travers le Soudan » s’est félicitée Mai Abdelhalim, directrice générale pour l’Afrique du nord-est de General Electric.

Ce projet entre Khartoum et General Electric est un premier pas important pour l’économie sinistrée du Soudan dont l’inflation a atteint 212 % en septembre sur un an, un record.

Pour tenter de lever les sanctions américaines et encourager les investissements, le gouvernement de transition au pouvoir, depuis la chute d’Omar el-Béchir en avril 2019, a accepté de payer les indemnités réclamées par les Américains aux victimes d’attentats dans plusieurs pays d’Afrique, attentats imputés au Soudan. Le Président américain s’est lui aussi engagé à lever les sanctions contre Khartoum. Reste à savoir si l’administration US cherche à faire pression davantage sur le pouvoir de transition soudanais pour qu’il accepte de suivre les Emirats et le Bahreïn dans le processus de normalisation avec Israël. Une perspective qui, pour A. Hamdok, n’est toujours pas à l’ordre du jour. Quand bien même le ciel soudanais a été ouvert aux aéronefs israéliens et que des milieux, à Khartoum, dont les militaires, seraient plus enclins à suivre les balises US qui mènent droit à Tel Aviv.