Le Covid-19 conduit des élus PJD à la prison

Nouveau coup dur pour le PJD. Le tribunal de première instance de Taroudant a condamné, lundi dernier, le président PJD de la commune rurale Freija, relevant du territoire de la province, à six mois de prison ferme et 2.000 dirhams d’amende pour «outrage, diffamation et diffusion de fausses informations» dans un groupe de messagerie WhatsApp visant le gouvernement de Taroudant.