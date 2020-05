Le Covid- 19 contamine et tue toujours plus dans le pays

Près de 87% (95) de ces nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts. Le plus grand nombre de ces cas ont été détectés dans un foyer industriel à Casablanca, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation de la pandémie au Maroc. Et de préciser que le reste des cas ont été détectés dans un foyer toujours actif à Casablanca, ainsi que deux foyers à Fès-Meknès et à Tanger-Tétouan Al Hoceima

Le dernier bilan de guérisons s’élève quant à lui à un total de 4.098 avec 197 nouvelles rémissions. Le nombre de décès s’établit à 194 cas, après l’enregistrement d’un nouveau décès. Par ailleurs, le nombre total de cas exclus après avoir été testés négatifs est de 98.871.

La région Casablanca-Settat reste en tête en termes de nombre de contaminations.