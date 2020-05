Le Covid-19 de moins en moins endémique au Maroc

Lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé, Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, a précisé que les cas actifs s’élèvent à 2 246 et que 31 cas seulement sont en réanimation, soit 1,4% des patients pris en charge dans les établissements hospitaliers.

Pour les nouveaux cas enregistrés entre hier et aujourd’hui, 21 ont été détectés à Tanger, dans d’anciens foyers toujours actifs, et un cas à été enregistrés à Al Fahs-Anjra. De plus, 14 ont été détectés à Casablanca-Settat, avec l’apparition d’un nouveau foyer industriel, trois à Fès-Meknès et deux cas à Rabat-Kénitra, a précisé le responsable.

Parmi les dernières infections, 36 nouveaux ont été détectées grâce au suivi médical des cas contacts, qui a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 41 784 personnes, dont 5 764 qui sont toujours surveillées.

Le directeur du Centre national des opération d’urgence a également annoncé que le taux de reproduction du virus (R0) s’est stabilisé, ces derniers jours, à moins de 0,8. «Aujourd’hui, il a atteint 0,78», a-t-il déclaré. En plus, 217 nouvelles rémissions ont été confirmées, portant à 5 195 le nombre de personnes guéries, ce qui porte le taux de guérison à 68%.