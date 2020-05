Le Covid-19 franchit le mur des 6000 cas rendant aléatoire le déconfinement

A 16H00 tapantes, Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, était au rendez-vous avec la presse pour brosser un tableau sur l’évolution de la pandémie dans le pays. A cette occasion, il a indiqué que «90% (196 cas) de ces nouveaux ont été détectés dans le cadre du suivi médical des personnes contacts».

Le responsable a précisé que cette opération a concerné 36 711 personnes, tandis que 9 094 sont toujours sous suivi médical. Parallèlement, les tests laboratoires ont permis d’exclure 2 838 cas suspects qui se sont révélés négatifs, ce qui porte à 62 699 le nombre de cas suspects écartés depuis le début de la pandémie, a déclaré ce lundi

Revenant sur les cas confirmés, M. Lyoubi a noté que la plupart ont été enregistrés dans des foyers qui continuent de donner de nouveaux cas. Ainsi, ces cas ont été principalement enregistrés à Casablanca-Settat. Fès-Meknès et Rabat-Kénitra arrivent deuxièmes, devant Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Draâ-Tafilalet, précise-t-il.

La répartition régionale de l’ensemble des cas ne change pas, Casablanca-Settat regroupant 28% des cas.

Lors des derrières 24h, aucun décès n’a été enregistré, alors que le nombre des morts à cause du Covi-19 s’établit à 188. Le taux de létalité baisse à 3%.

Le Maroc a également enregistré 257 cas de rémissions, portant à 2 811 cas le nombre de personnes déclarées remises. Ainsi, le taux de guérison atteint 44,8%.

Les cas continuent d’augmenter sous forme de foyers d’infection. Cela veut dire précise M. Lyoubi que “le virus continue de se propager dans des conditions spéciales. Si des mesures de protection, de prévention et d’hygiène ne sont pas prises, nous ne pourrons pas l’endiguer». D’où son appel incessant à «plus de vigilance et de respect des mesures sanitaires pour que notre pays puisse dépasser cette situation».

Les conditions du déconfinement

Vendredi dernier, Khalid Ait Taleb qui officie à la tête du ministère de la Santé avait expliqué devant les caméras d’Al-Oula qu’une série de conditions doivent être réunies pour la levée du confinement sanitaire, de sorte à éviter un retour en arrière dans le combat contre la pandémie du Covid-19.

“Trois conditions sont à remplir pour amorcer le déconfinement, particulièrement la stabilité de la situation épidémiologique, la tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination et l’inflexion de l’indicateur de propagation du virus sous la valeur 1”, a-t-il précisé.

Selon le ministre, “une fois se stabilise la situation épidémiologique et recule l’indice de propagation du virus, à ce moment-là ont peut parler de levée de l’état d’urgence sanitaire”.

“Une telle décision implique une lourde responsabilité que tout le monde doit assumer, chacun de sa position”, a-t-il relevé, tout en insistant sur la nécessité de consolider les acquis réalisés afin de réunir les conditions d’un déconfinement graduel, bien évidemment dans le respect des mesures de prévention.

Toute levée du confinement sanitaire, a-t-il résumé, “devra être progressive et le fruit des approches proposées par les différents secteurs”.

K. Ait Taleb a dans ce contexte affirmé que “nous ne sommes pas à l’abri en dépit des mesures prises”, tout en estimant que toute précipitation ou démarche non calculée “peut coûter cher”.

Malgré les mesures préventives adoptées, quelques développements suscitent bien des interrogations, à l’instar de l’apparition de foyers épidémiques industriels ou familiaux, a-t-il fait observer. Il a également cité les cas d’infection observés chez des jeunes, parmi eux certains se trouvent en état critique, un constat qui nécessite de redoubler de vigilance à l’avenir.

Tout en réaffirmant que le Maroc a pu éviter le pire grâce à ses mesures proactives, le ministre a appelé les citoyens à faire preuve d’esprit de responsabilité, de solidarité et de patience. Faut-il rappeler au ministre que le déconfinement ne saurait être envisagée sans son contraire, le reconfinement?