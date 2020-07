Le Covid-19 pèse lourd sur le moral des Marocains… 

Les derniers chiffres du nouveau cornavirus fixent à 17 742 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie dans le pays. «Nous atteignons ainsi 49 infections pour chaque 100 000 habitants», a souligné Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Autant dire que le pays marche résolument vers le dépassement du seuil des 18.000 cas dans les prochains jours. C’est la raison pour laquelle les responsables, chef du gouvernement en tête, appellent à ce que les Marocains ne baissent pas la garde face à un virus qui s’avère des plus ravageurs.

Si 257 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 15.389 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 86,7 %, des morts sont à déplorer. En effet, en l’espace de 24 heures, quatre décès sont à déplorer à Khénifra, Kénitra, Tanger et Casablanca, ce qui porte le nombre total de morts à 280, soit un taux de létalité de 1,6%.

Le Maroc compte désormais 2 073 cas actifs sous traitement, la plupart dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (748), Fès-Meknès (478) et Casablanca-Settat (351). De plus, 34 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge ou des maladies chroniques ou les deux facteurs en même temps, dont 5 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent sur Marrakech-Safi (12), Casablanca-Settat (10), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8), Fès-Meknès (3) et un cas à Rabat-Salé-Kénitra.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma arrive en tête avec 72 nouveaux cas : 47 à Tanger, 24 à Tétouan et un à Ouazzane. Vient ensuite la région Casablanca-Settat, avec 45 cas : 20 à Casablanca, 18 à Mohammedia, 3 à Berrchid, 3 à Nouaceur et un à El Jadida.

De plus, 19 nouvelles infections ont été enregistrées à Marrakech-Safi, avec 13 à Marrakech, deux à Safi, deux à Kelaa des Sraghna, un dans la province d’El Haouz et cas dans la province de Rhamna.

A Fès-Meknès, 18 nouveaux cas ont été enregistrés : 15 à Fès, 2 à Meknès et un à Moulay Yacoub.

Dans l’Oriental, 7 nouveaux cas sont apparus : 4 à Jerda, 2 à Nador et un à Oujda.

De plus, 6 cas sont recensés dans la région de Beni Mellal-Khénifra, dont 4 à Khénifra et deux à Beni Mellal.

Il s’agit aussi de 5 cas dans la région Drâa-Tafilalet : 3 à Errachidia et deux cas à Midelt.

Kénitra et Témara (Rabat-Salé-Kénitra) ont enregistré, chacune, une nouvelle contamination, tandis que deux autres ont été détectés dans la ville de Laâyoune (Laâyoune-Sakia El Hamra) et deux autres à Inzegane (Souss-Massa).

Enfin, un cas a été confirmé à Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et un autre à Tan Tan (Guelmim-Oued Noun). Ainsi, aucune région n’a été épargnée par le Covid-19.

El-Othmani toujours méfiant

A l’approche de l’Aid Al-Adha et les festivités que cette fête occasionne, Saâd-Eddine El Othmani a choisi de monter au créneau, sanglé du ministre de la Santé, pour inviter les Marocains à plus de vigilance. Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que l’heure n’est pas aux critiques mais à l’engagement de tous pour sortir le pays de la crise sanitaire liée au Covid-19. En compagnie de Khalid Ait Taleb, le chef de gouvernement a souligné que le Maroc, à l’image du reste du monde, découvrait encore les particularités d’un virus qui “cache bien des secrets”.

Les deux responsables ont voulu rassurer sur la situation épidémiologique marquée ces derniers jours par une envolée des cas confirmés. Et appelé, ce faisant, à la vigilance et au respect des mesures barrières puisque, insiste S.E. El Othmani, le retour à la vie normale tout en protégeant la santé des citoyens est “une équation difficile, qui a nécessité une large réflexion”. Le chef du gouvernement a réitéré son appel aux citoyens de ne voyager qu’en cas de nécessité afin d’éviter le pire et “conserver les acquis” de la période précédente qui a connu, selon lui, une bonne gestion de l’épidémie.

S.E. El Othmani et K. Ait Taleb nourrissentd e sérieuses craintes quant à l’éventualité d’une deuxième vague épidémique qui pourrait être plus grave. D’après les deux hommes, la reprise des activités a participé à l’augmentation des cas avec l’apparition de clusters. Les mesures barrières sont toujours d’actualité malgré le passage à la phase 3 du déconfinement. Dans ce sens, les ministres soulignent que le dépistage se fait aujourd’hui en masse au niveau de 26 laboratoires, avec une moyenne de 20.000 tests par jour, portant le total des tests de dépistage à plus d’un million. Le taux de reproduction est quant à lui toujours fixe (0,7) mais peut varier selon les régions. L’inquiétude qui sourd auprès des décideurs éclaire d’un jour nouveau la réticence à toute ouverture des frontières. Le temps de voir venir…