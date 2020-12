Le crédit bancaire progresse de 5,6% au 3e trimestre

Dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la dernière réunion trimestrielle de son Conseil au titre de cette année, la banque centrale indique que, les crédits aux entreprises privées ont augmenté de 8,4% au T3-2020 après 10,1% un trimestre auparavant, suite à des décélérations pour les facilités de trésorerie à 12,1% et les prêts à l’équipement à 3,8%, relève la même source, notant que les prêts destinés à la promotion immobilière se sont accrus de 2,1%.

Le rapport fait aussi état d’une hausse des concours accordés aux entreprises publiques de 4,9% après 1,3%, reflétant l’accélération de la progression des prêts à l’équipement de 0,7% à 2,5% et l’atténuation de la diminution des facilités de trésorerie de 14,4% à 1,1%. Le taux d’accroissement des crédits aux entrepreneurs individuels est passé, quant à lui, de 0,7% à 4,4%, recouvrant une accélération du rythme de croissance des facilités de trésorerie de 9,1% à 23,4% et une accentuation de la baisse des prêts à l’équipement de 3,3% à 6,3%.

Par branche d’activité, les données trimestrielles du mois de septembre dernier indiquent notamment des baisses de 3,1% de l’encours du crédit destiné au secteur « Electricité, gaz et eau » et de 9,3% pour les « Industries chimiques et parachimiques ». En outre, le rythme de progression des crédits alloués à la branche « Commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques » est revenu de 3,4% à 0,8%.

En revanche, les secteurs les plus impactés par la crise du nouveau coronavirus (covid-19) ont eu un recours plus important au crédit bancaire, souligne BAM, faisant savoir que le rythme d’accroissement des crédits à la branche « Hôtels et restaurants » s’est accéléré de 8,5% à 14,9% et les prêts aux secteurs des « Transports et communication » et du « Bâtiment et travaux publics » ont augmenté respectivement de 2,1% et 1,5%.

Concernant les prêts aux particuliers, leur progression est revenue de 2,8% à 2,5%, avec une accentuation de 0,1% à 2,4% de la baisse des prêts à la consommation et une légère amélioration de 2,3% à 2,8% de la progression des crédits à l’habitat.

Pour ce qui est des créances en souffrance, BAM fait savoir qu’elles ont augmenté de 13,9% et leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est établi à 8,3%. Ces créances se sont accrues de 11,9% pour les entreprises non financières privées et de 16,4% pour les ménages.