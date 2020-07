Le crédit bancaire se reprend en mai

Cette évolution reflète essentiellement la décélération à 1,5% de la progression des crédits accordés aux ménages et de 1,2% à 0,1% de ceux alloués aux sociétés non financières publiques, explique BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires du mois de mai 2020. Pour sa part, le taux d’accroissement des prêts aux sociétés non financières privées s’est, pour sa part, quasiment stabilisé à 11,3% en mai comparativement à un mois auparavant, ajoute la même source.

Par objet économique, le ralentissement de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier recouvre une décélération du rythme d’accroissement des prêts de trésorerie à 14,4%, de celui des crédits à l’immobilier à 1%, ainsi que de celui des concours à l’équipement à 6,8%.

Les crédits à la consommation ont, quant à eux, enregistré une baisse de 0,7% après une hausse de 1,5% le mois précédent, relève BAM. Mais ce n’est que partie remise en attendant les vacances, l’Aid El Kebir et les frais de scolarité…