Le crédit boucle l’année sur une progression de 4,5% au T4

Dans son dernier rapport sur la politique monétaire, BAM explique que les crédits aux entreprises privées se sont accrus de 5,8% après 8,1% au T3-2020, reflétant des ralentissements de 13% à 12,1% pour les facilités de trésorerie et de 2,1% à 1% pour les prêts destinés à la promotion immobilière. En parallèle, les crédits à l’équipement ont accusé un repli de 3,9%, après une augmentation de 1,5% un trimestre auparavant. S’agissant des concours accordés aux entreprises publiques, ils ont vu leur taux d’accroissement annuel revenir de 4,9% à 2,6%, avec notamment une accentuation à 16,7% de la baisse des facilités de trésorerie et une décélération à 1,9% de la progression des prêts à l’équipement, ajoute la même source.

Concernant les crédits aux entrepreneurs individuels, leur accroissement a légèrement décéléré à 6,8%, recouvrant notamment une accélération à 24,6% du rythme de croissance des facilités de trésorerie et une accentuation à 4,5% de la baisse des prêts à l’équipement. Par branche d’activité, le rapport fait état d’une décélération des rythmes de progression de 2,8% en septembre à 0,7% pour les crédits destinés à la branche « transports et communications » et de 2,7% à 2,4% pour ceux du secteur « commerce, réparations automobiles et articles domestiques ».

Les concours accordés au secteur « Électricité, gaz et eau » ont marqué une baisse de 13,3%, alors que les crédits en faveur des entreprises des « Industries manufacturières » et des « Hôtels et restaurants » ont augmenté respectivement de 25,3% et de 23,1%. Pour ce qui est des créances en souffrance, elles se sont accrues de 14,5% et leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est établi à 8,5%. Elles ont augmenté de 12,2% pour les entreprises non financières privées et de 17,6% pour les ménages.

De leur côté, les prêts octroyés par les sociétés financières autres que les banques au secteur non financier ont accusé un repli de 2,4% au lieu d’une augmentation de 2,5% un trimestre auparavant. En comparaison annuelle, le rythme de progression du crédit bancaire au secteur non financier ressort ainsi en décélération à 3,9% contre 5,5% enregistrée en 2019, fait observer BAM, notant que cette dynamique a concerné l’ensemble des secteurs institutionnels à l’exception des crédits aux entreprises publiques dont la baisse s’est légèrement atténuée.