Le CVE prépare un plan de relance intégré de l’économie post Covid-19

Le Comité de veille économique a tenu sa sixième réunion de travail par visioconférence, au cours de laquelle il a lancé les travaux pour mettre au point un plan de relance intégré et cohérent de l’économie nationale, qui s’appuiera sur des plans de relance sectoriels, en tenant compte de la phase de redémarrage propre à chacun de ces secteurs selon ses spécificités, a indiqué un communiqué.

Ces plans de relance sectoriels, une fois finalisés, seront soumis à l’appréciation du Comité pour consolidation et mise en cohérence dans le cadre d’un plan de relance global qui sera communiqué avant la fin de l’état d’urgence sanitaire à savoir le 20 mai prochain. A ce titre, les membres du Comité ont acté les principes fondateurs du plan global et les mécanismes d’appui à la relance y afférents. En outre, les travaux de cette réunion ont été aussi marqués par la présentation de la situation économique et financière globale du Maroc, en se basant sur les indicateurs conjoncturels les plus actualisés. L’examen de ces indicateurs a permis de cerner l’évolution de la situation macroéconomique du pays et les tendances conjoncturelles observées au niveau des principaux secteurs d’activité. Le Comité a également procédé à la mise en place de la commission chargée de statuer sur les dossiers des entreprises ayant déclaré plus de 500 employés en arrêt provisoire du travail ou enregistrant une baisse de leur chiffre d’affaires entre 25% et 50%.

Cette sixième réunion du Comité de veille économique a été, également, l’occasion d’approfondir le débat sur plusieurs questions à portée législative soulevées lors des derniers comités. Ainsi, il a été décidé que l’ensemble des problématiques identifiées soient prises en charge dans le prochain projet de loi de finances rectificatif dont l’élaboration dépend du scénario macro-économique à retenir. L’option finale est tributaire de l’évolution de la conjoncture internationale sur les plans économique et sanitaire, et du plan de déconfinement progressif qui sera déployé à l’échelle nationale précise le communiqué.

Au terme de cette réunion, les membres du CVE ont réitéré leur engagement à œuvrer pour la mise en place des conditions propices au redémarrage de l’activité économique, en totale conformité avec les exigences qui s’imposent en termes de sécurité sanitaire et son corolaire la préservation de la santé des citoyens qui demeure au centre des préoccupations du Maroc, fait savoir le communiqué, ajoutant que le prochain comité se tiendra le vendredi 8 mai 2020 à 14H.