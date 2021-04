Le CVE table sur une croissance de 5,2% en 2021 

L’examen de la situation économique et financière début 2021 augure d’une évolution positive de l’activité économique. C’est ce qu’a affirmé le Comité de veille économique réuni en fin de semaine dernière pour sa 12ème réunion en mode visioconférence, qui estime que les perspectives favorables de la campagne agricole et le déroulement exemplaire de l’opération de vaccination constituent autant de facteurs qui ne manqueraient d’insuffler un nouvel élan à la croissance de l’économie nationale en 2021.

L’orientation favorable des principaux indicateurs conjoncturels (hausse prévisible du produit intérieur brut trimestriel de 0,5% au premier trimestre de 2021, rebond des ventes de ciments de 3,9% durant la même période, hausse des recettes des Marocains résidant à l’étranger de 22% à fin février, etc) favorise un tel pronostic même si certains secteurs d’activité demeurent encore en proie à des tensions récessives, dont le tourisme (baisse des arrivées touristiques de 81% à fin février), l’aéronautique (baisse des exportations de -22,7% à fin février) et certaines activités tertiaires, souligne le ministère de l’Economie, des finances et de la Réforme de l’administration dans un communiqué sanctionnant les travaux de la dudit comité.

Le CVE a également noté que certains secteurs orientés vers l’export, particulièrement l’automobile et le textile-habillement, montrent des signes d’essoufflement, en lien avec la situation des marchés européens sévèrement affectés par la nouvelle vague de la pandémie.

Pour ce qui est des finances publiques, l’exécution de la LF-2021 à fin mars s’inscrit en ligne avec les prévisions, confortée par une hausse des recettes en termes de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douanes, qui compense la baisse importante de l’impôt sur les sociétés.

L’octroi des crédits sous « Damane Relance » prorogé au 30 juin

Afin d’accompagner la demande exprimée par les opérateurs économiques privés et publics et permettre également la finalisation des dossiers toujours en cours de formalisation, le CVE a également décidé de proroger au 30 juin 2021, le bénéfice de la garantie de l’Etat (Damane Relance) », mis en place au profit des entreprises pour faire face à la crise du nouveau coronavirus (Covid-19). Le CVE a noté avec satisfaction les résultats positifs obtenus grâce aux différents produits de garantie mis en place pour couvrir les besoins de financement des entreprises affectées par la crise du Covid-19, fait savoir la même source. Et de préciser qu’au 31 mars dernier, ces produits de garantie ont couvert 93.419 crédits bancaires pour un montant global de 61,5 Mrds DH en faveur des entreprises, ce qui est en ligne avec les objectifs fixés au niveau du Plan de relance.