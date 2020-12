Le Danemark fournit les armes contre le Yémen, déplore Oxfam 

Seize fonds de pension danois ont investi près de trois milliards de couronnes (400 millions d’euros) dans des entreprises d’armement fournissant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, rapporte une étude d’Oxfam IBIS. Des armes qui ont vraisemblablement servi durant la guerre du Yémen, souligne le rapport. Parmi les fabricants sollicités figure notamment le géant allemand Rheinmetall et l’américain Raytheon.

«Je pense que de nombreux clients des régimes de retraite seront choqués lorsqu’ils découvriront que leur épargne-retraite contribue actuellement à maintenir la pire guerre au monde. C’est complètement inacceptable», déclare dans un communiqué Kristian Weise, secrétaire général d’Oxfam IBIS.

Une situation d’autant plus paradoxale que le gouvernement danois avait pour sa part interrompu ses exportations d’armes et d’équipements militaires vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dès 2018. «Malgré le fait qu’il existe un désir politique au Danemark de ne contribuer en aucune manière à la guerre au Yémen, nous y prenons toujours part à travers nos fonds de pension. Cela n’est tout simplement pas juste. […] Les fonds de pension danois ont une responsabilité éthique et morale qu’ils doivent assumer», fustige K. Weise.

La guerre au Yémen qui a démarré en 2014 a d’abord vu s’opposer des rebelles chiites aux forces gouvernementales. Le conflit s’est par la suite internationalisé, avec l’intervention de Riyad à la tête d’une coalition arabe. En février 2019, l’Onu avait qualifié la crise humanitaire au Yémen de «pire au monde», estimant que 80% de la population avait besoin d’assistance.