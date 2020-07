Le Déficit budgétaire plonge à 28,8 Mrds Dh au 1er semestre 

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 8,3 Mrds Dh dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR. Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 805 MDH contre un solde positif de 2,3 Mrds Dh un an auparavant.

Pour leur part, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 125,5 Mrds Dh contre 124,6 Mrds Dh à fin juin 2019, en hausse de 0,7%, relève la TGR qui explique ce résultat par l’augmentation des recettes non fiscales de 66,2%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 3,1%, des droits de douane de 3,9%, des impôts indirects de 9,6% et des droits d’enregistrement et de timbre de 22,6%. Et de préciser que les recettes fiscales brutes ont atteint 102,6 Mrds Dh contre 110,8 Mrds Dh à fin juin 2019, en diminution de 7,4%.

L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 11,7% et de la fiscalité domestique de 5,7%. A fin juin 2020, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 315,9 Mrds Dh, représentant un taux global d’engagement de 50% contre 54% une année auparavant, fait savoir la TGR, notant que le taux d’émission sur engagements a été de 83% contre 79% un an auparavant.

Selon la même source, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 193 Mrds Dh à fin juin 2020, en hausse de 5,4% par rapport à leur niveau à fin juin 2019, en raison de l’augmentation de 4,4% des dépenses de fonctionnement, de 11,4% des dépenses d’investissement et de 3,5% des charges de la dette budgétisée.

Quant aux dépenses d’investissement émises au titre du budget général, elles se sont établies à 36,3 Mrds Dh à fin juin 2020 contre 32,6 Mrds Dh un an auparavant, en hausse de 11,4% ou +3,72 Mrds Dh, suite à l’augmentation des dépenses des charges communes de 45,8% et à la baisse des dépenses des ministères de 15,1%.

Le bulletin fait également ressortir que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 49,1% des prévisions au titre du 1er semestre, alors que les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 50,4% et les dépenses d’investissement ont été émises pour 46,4%.

Enfin, le bulletin indique le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a atteint 33,3 Mrds Dh au premier semestre 2020 et des dépenses pour 18,1 Mrds Dh.