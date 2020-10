Le déficit commercial s’allège à fin août

Le déficit commercial du Maroc s’est allégé de 18,4% à 113,16 Mrds Dh à fin août 2020. Cet allègement s’explique par les baisses respectives des importations et des exportations de marchandises de 16,6% à 272,48 Mrds Dh et de 15,3% à 159,32 Mrds Dh, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs.

Et de noter que le taux de couverture s’est établi à 58,5%, en amélioration de 0,9 point. En glissement trimestriel, les exportations ont affiché une hausse de 12,6% plus importante que celle des importations (+1%), ajoute la même source.

La baisse des importations de biens est attribuable au recul des importations de la quasi-totalité des groupes de produits en l’occurrence, des produits énergétiques (-17,47 Mrds Dh),des produits finis de consommation (-17,09 Mrds Dh), des biens d’équipement (-15,36 Mrds Dh), des demi produits (-9,4 Mrds Dh) et des produits bruts (-2,4 Mrds Dh).

En revanche, les achats des produits alimentaires ont augmenté de 7,54 Mrds Dh. S’agissant des exportations, leur repli fait suite à la diminution des ventes de la quasi-totalité des secteurs, notamment l’automobile (-23,3% à 39,39 Mrds Dh), le textile et cuir (-26,3% à 18,38 Mrds Dh), l’aéronautique (-23,8% à 8,33 Mrds Dh), l’agriculture et l’agroalimentaire (-2,6% à 39,77 Mrds Dh), phosphates et dérivés (-5,6% à 32,53 Mrds Dh), les autres extractions minières (-24,9% à 2 Mrds Dh), l’électronique et l’électricité (-3,4% à 6,45 Mrds Dh) et autres industries (-23,7% à 12,46 Mrds Dh).

La balance des échanges de services a affiché un excédent en baisse de 37,9% à près de 37,43 Mrds Dh, fait savoir l’Office des changes, notant que les exportations et importations de services ont reculé respectivement de 32,8% à 83,02 Mrds Dh et de 28% à 45,6 Mrds Dh.

Moins de déficit du compte courant

De leur côté, les résultats de la balance des paiements au titre du premier semestre de l’année 2020 laissent apparaître une baisse du déficit du compte des transactions courantes de 30,4% à -18,5 Mrds Dh contre -26,6 Mrds Dh une année auparavant, selon l’Office.

Cette évolution s’explique par l’allégement des déficits au titre des échanges de biens à hauteur de 14,3 Mrds Dh et du revenu primaire à concurrence de 2,7 Mrds Dh et ce, en dépit de la baisse de l’excédent des services de 8,8 Mrds Dh.

L’excédent du revenu secondaire est, quant à lui, resté quasi-stable (-0,1 Mrds Dh). En outre, l’Office des changes fait savoir que le volume des transactions courantes a enregistré un recul de 87,9 Mrds Dh sous l’effet de la crise sanitaire qui s’est traduite par la baisse simultanée des recettes courantes (-39,9 Mrds Dh) et des dépenses courantes (-48 Mrds Dh).

Pour ce qui est du flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc, il a atteint près de 9,61 Mrds Dh à fin août 2020, en baisse de 28,4% par rapport à la même période un an auparavant. Ce résultat s’explique par une baisse des recettes des IDE de 29,3% à près de 16,17 Mrds Dh, atténuée par le repli des dépenses de 30,5%. Au titre des huit premiers mois de 2020, le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a baissé de 3,07 Mrds Dh. En effet, les IDME ont atteint 5,26 Mrds Dh à fin août, contre près de 7,03 Mrds Dh un an auparavant, soit -25,2%, tandis que les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+1,305 Mrd Dh). Pour ce qui est des envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’étranger, ils ont enregistré une baisse de 2,3% à plus de 43,43 Mrds Dh. Les recettes voyages ont atteint, quant à elles, 23,55 Mrds Dh, en baisse de 55,3% par rapport à fin août 2020, et les dépenses ont reculé de 51% à 6,93 Mrds Dh. Ainsi, l’excédent de la balance voyages s’est inscrit en baisse de 56,8% à fin août.