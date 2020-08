Le déficit commercial s’allège à fin juin

Cette évolution de la balance commerciale résulte de la baisse de 17,5% des importations à 206,9 Mrds Dh, traduisant la dégradation des achats des produits finis de consommation de 25,3 à 42,2 Mrds Dh, des biens d’équipement de 20,1% à 52,3 Mrds Dh, des produits énergétiques de 31,4% à 26,3 Mrds Dh, des demi produits de 16,4% à 45 Mrds DH, des produits bruts de 18% à 9,5 Mrds Dh et de l’or industriel de 95,2% à 8 Mrds Dh.

A contrario, les importations des produits alimentaires ressortent en hausse de 26,9% à 31,6 Mrds Dh. De leur côté, les exportations baisse de 18,3% à 121,3 Mrds Dh, négativement impactée par la contraction des expéditions des secteurs de l’automobile de 33% à 28,1 Mrds Dh, du textile et cuir de 34,9% à 12,3 Mrds Dh, de l’aéronautique de 18,1% à 6,9 Mrds Dh, de l’agriculture et agro-alimentaire de 4,3% à 33,1 Mrds Dh, des autres extractions minières de 29,7% à 1,6 MDH, des phosphates et dérivés de 2% à 25 Mrds Dh, de l’électronique et électricité de 5,2% à 4,8 Mrds Dh et des autres industries de 19,7% à 9,4 Mrds Dh.

Au volet des paiements, les recettes MRE et voyages se replient respectivement de 8,1% et de 33,2% à 28,4 Mrds Dh et à 22,4 Mrds Dh. Enfin, les flux d’IDE affichent un recul de 7,2% à 8,3 Mrds Dh à fin juin 2020.