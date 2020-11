Le déficit Commercial s’allège à fin septembre 2020

Selon les chiffres de l’Office des Changes au titre de l’année 2020, le Déficit Commercial ressort en allègement de -22,2% à -120,4 Mrds Dh comparativement à la même période de l’année précédente pour un taux de couverture se fixant à 60,8% (contre 57,8% à fin Septembre 2020).

Cette évolution de la balance commerciale résulte de la baisse de -16,2% des importations à 307,5 Mrds Dh, traduisant la dégradation des achats des produits finis de consommation de -21,7% à 65,5 Mrds Dh, une baisse des biens d’équipement de -17,6% à à 78,6 Mrds Dh, une chute des produits énergétiques de -34,6% à 37,8 Mrds Dh, et enfin un recul au niveau des demi produits de -13,0% à 67,7 Mrds Dh et celui des produits bruts de -12,1% à 14,6 Mrds Dh.

A contrario, les importations des produits alimentaires ressortent en hausse de +22,0% à 43,4 Mrds Dh. Pour ce qui est des exportations, elles ont baissé de -11,8% à 187,1 Mrds Dh, négativement impactées par la contraction des expéditions des secteurs de l’automobile de -16,1% à 49,2 Mrds Dh, du textile et cuir de -22,3% à 21,8 Mrds Dh, de l’aéronautique de -24,7% à 9,4 Mrds Dh, de l’agriculture et agro-alimentaire de -1,1% à 44,9 Mrds Dh, des autres extractions minières de – 22,4% à 2,5 Mrds Dh, des phosphates et dérivés de -2,0% à 37,9 Mrds Dh, de l’électronique et électricité de -3,2% à 7,3 Mrds Dh et (viii) des autres industries de -21,9% à 14,2 Mrds Dh.

Au volet des paiements, les recettes MRE ont augmenté de +2,2% à 50,6 Mrds Dh au moment où celles des voyages ont baissé de -59,5% à 24,4 Mrds Dh. Enfin, les flux d’IDE affichent un recul de -28,3% à 10,8 Mrds Dh à fin septembre 2020.