Le déficit commercial s’allège de 26,2% à fin novembre

Dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de novembre 2020, l’Office des changes indique que le déficit commercial s’est allégé de 26,2% à fin novembre à 138,77 Mrds Dh du fait des baisses respectives des importations et des exportations de marchandises respectivement de 15,9% à 378 Mrds Dh et de 8,4% à 239,22 Mrds DH, notant que le taux de couverture a enregistré une amélioration de 5,1 points à 63,3%.

En glissement trimestriel, les exportations ont affiché une hausse de 29,3% supérieure à celle des importations (+6,7%). Le repli des importations de biens s’explique par le recul des importations de la quasi-totalité des groupes de produits en l’occurrence, des produits énergétiques (-24,92 Mrds Dh), des produits finis de consommation (-19,99 Mrds Dh), des biens d’équipement (-19,02 Mrds Dh), des demi produits (-11,22 Mrds Dh) et des produits bruts (-2,75 Mrds Dh).

En revanche, les achats des produits alimentaires ont augmenté de 7,15 Mrds Dh. S’agissant des exportations, leur baisse fait suite à la diminution des ventes des secteurs de l’automobile (-10,8% à 66,29 MMDH), du textile et cuir (-18% à 28,6 Mrds Dh), de l’aéronautique (-30,1% à 11,05 Mrds Dh), des autres extractions minières (-21,7% à 2,88 Mrds Dh), de l’électronique et l’électricité (-1,1% à 9,21 Mrds Dh) et des autres industries (-12,8% à 19,15 Mrds Dh). Ce recul est atténué, toutefois, par la hausse des ventes des secteurs de l’Agriculture et Agro-Alimentaire (+1% à 56,84 Mrds Dh) et des Phosphates et dérivés (+0,3% à 45,53 Mrds Dh).

Au titre des onze premiers mois de l’année dernière, la balance des échanges de services a affiché un excédent en baisse de 35,7% à 53,54 Mrds Dh, indique l’Office, ajoutant que les exportations ont reculé de 32,5% à 115,47 Mrds Dh et les importations de 29,6% à 61,93 Mrds Dh.

S’agissant des flux financiers, le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) a atteint 13,83 Mrds Dh au titre des onze premiers mois de 2020, en baisse de 20% par rapport à fin novembre 2019, selon l’Office des changes. Ce résultat s’explique par une diminution des recettes des IDE de 23,1% à 23,8 Mrds Dh, atténuée par le repli des dépenses de 26,9%. Pour ce qui est du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il a reculé de plus de 4,65 Mrds Dh. Les IDME ont ainsi atteint près de 6,8 Mrds Dh à fin novembre, en baisse de 31,8%, tandis que les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+1,47 Mrds Dh).

L’Office des changes fait également savoir que les envois de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’étranger ont enregistré une hausse de 3,9% à 61,91 Mrds Dh. Les recettes voyages quant à elles ont atteint 30,81 Mrds Dh à fin novembre et les dépenses ont reculé de 50,4% à 9,56 Mrds Dh. Ainsi, l’excédent de la balance voyages s’est inscrit en baisse de 60,4%.