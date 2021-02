Le démarrage de la vaccination n’exclut pas le couvre-feu

Un communiqué du gouvernement a annoncé que cette décision résulte du suivi de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la pandémie du nouveau coronavirus, au niveau national mais aussi au niveau mondial, avec l’émergence de nouvelles souches de ce virus dans certains pays voisins. Dans le cadre des efforts continus pour contenir la propagation de ce virus et de limiter ses répercussions négatives, le Maroc restera en semi-confinement, précise-le communiqué qui relève que cette décision suit également les recommandations du Comité scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face à la crise sanitaire.

On souligne par ailleurs que pas moins de 200 081 personnes ont reçu, jusqu’à ce lundi, le vaccin contre la Covid-19. Un bilan quotidien de l’opération devant être communiqué désormais chaque jour.

A signaler que le bilan quotidien établi pour le suivi de l’évolution de la pandémie indique, pour la journée de lundi, 281 cas du nouveau coronavirus enregistrés au Maroc, portant à 471 438 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus,

Le Maroc a enregistré 892 nouvelles guérisons, portant à 450 052 le nombre total, avec un taux de rémission de 95,5%.

En revanche, 12 morts sont à déplorer, portant à 8 287 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%. Pour plus de détails, 6 de ces décès ont été enregistrés dans la région Casablanca-Settat, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 1 dans l’Oriental, 1 à Fès-Meknès, 1 à Marrakech-Safi et 1 à Guelmim-Oued Noun.

Le Maroc compte désormais 13 099 cas actifs sous traitement et 744 patients restent dans un état critique (dont 77 nouveaux cas lors des dernières 24h) tandis que 52 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 23,5%.