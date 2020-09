Le dialogue inter-libyen reprend à Bouzinka dimanche 

Un nouveau round du dialogue interlibyen est attendu dimanche à Bouznika. Les représentants du Haut Conseil d’Etat (Ouest) et ceux du Parlement de Tobrouk (Est) se sont donné rendez-vous, une fois de plus au Maroc, rapporte Anadolu. Cette réunion intervient après le déplacement au Caire du Maréchal Khalifa Haftar et Aguila Saleh pour affranchir les Egyptiens de l’avancée des pourparlers de réconciliation.