Le dossier B. Ghali fait des petits en Espagne: Un groupe de séparatistes réclamés par la justice s’évapore…

La Cour nationale espagnole a suspendu la convocation, adressée vendredi 7 mai à cinq dirigeants du Front Polisario, dans le cadre de poursuites de crimes contre l’humanité, détention arbitraire et torture subies par Fadel Brika, dissident sahraoui qui jouit de la nationalité espagnole. L’agence Europa Press cite des sources judiciaires qui indiquent que cette décision s’explique par l’incapacité de localiser les concernés. Les dirigeants en question ne sont autres que les frères du fondateur du mouvement séparatiste, Bachir Mustapha Sayed, en plus de Sayed Ahmed Bilal, Ghali Sidi Mohamed Adellil, Mohamed El Khalil et Mohamed Salek Adessamad.

Auteur de la plainte, F. Brika dit avoir été enlevé, séquestré et torturé entre juin et novembre 2019, après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux la corruption parmi les dirigeants du Polisario. En avril 2019, il a déjà fait l’objet de menaces de la part d’agents du mouvement qui l’ont taxé de traitrise, à son arrivée dans les camps de Tindouf. Pas moins de treize organisations de la société civile sahraouie et espagnole ont appelé la justice à empêcher B. Ghali de quitter l’Espagne.