Le dossier des disparitions forcées toujours d’actualité au Maroc

Les familles ont exprimé leur regret quant aux déclarations du Conseil national des droits de l’Homme et les autres instances visant à «clore le dossier sans avoir mené toutes les investigations nécessaires pour l’élucidation des centaines des cas restés en suspens, conformément aux normes internationales exigibles en la matière», déplore dans un communiqué le Comité de coordination.

Elles réitèrent ainsi leurs revendications qui consistent, entre autres, à «satisfaire leur droit à la vérité, et à cette fin, mettre en place un mécanisme national indépendant de recherche de la vérité sur les cas de disparition forcée non élucidés, en associant les victimes et leurs familles au processus de la recherche. La préservation de la mémoire et mettre fin à l’impunité».

Les familles appellent à «l’abolition de l’impunité» et à «l’établissement de la vérité et de la justice, objectif permanent qui ne serait ni monnayable ni négociable».

«Les autorités marocaines et leurs instruments ne peuvent fuir leurs responsabilités et se doivent d’assumer jusqu’au bout l’exigence de cette vérité tant attendue par les victimes et leurs familles», conclut le communiqué, en appelant les organisations de défense des droits de l’homme, les organisations politiques et syndicales à soutenir le combat des familles éprouvées.