Le dossier saharien agite les diplomates marocains et algériens à Moscou

La réunion a été l’occasion pour les deux diplomates d’aborder les questions «en Afrique du Nord et dans la zone du Sahara-Sahel, l’accent étant mis sur les règlements politico-diplomatiques des situations de conflit persistantes dans la région», ajoute la même source.

Ces entretiens ont servi à Vershinine et Bouchaara de réaffirmer «la disposition de Moscou et de Rabat à approfondir le dialogue sur les problèmes internationaux d’intérêt commun», conclut le texte.

Cette réunion intervenait alors que le Conseil de sécurité s’apprêtait à voter une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental. La Russie assure, en effet, la présidence tournante de l’instance onusienne durant ce mois.

L’ambassadeur marocain à Moscou s’est déjà réuni, le 30 septembre, avec le représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et les pays africains, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, réputé être l’interlocuteur privilégié des émissaires du Polisario.

Le 11 septembre, le ministère russe des Affaires étrangères annonçait qu’«à l’initiative de la partie marocaine, un entretien téléphonique a eu lieu entre Sergueï Lavrov et Nasser Bourita», avec à nouveau le dossier du Sahara au menu de la discussion.

Le lendemain jeudi, Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant présidentiel spécial pour le Moyen-Orient et l’Afrique, s’est entretenu, de son côté, avec l’ambassadeur d’Algérie à Moscou Mohamed Cherif Kourta, en abordant entre autres le dossier du Sahara occidental.

D’après l’agence Sputni qui cite un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, les deux responsables, ont «discuté de la situation dans la région du Sahel et du Sahara et les relations russo-algériennes», et souligné «l’importance de résoudre le conflit dans la région par des moyens politiques et diplomatiques sur une base juridique internationale reconnue, y compris les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU».

«Au cours de la réunion, des questions liées au développement des relations russo-algériennes, y compris le maintien d’un dialogue politique régulier et l’intensification des relations bilatérales, ont été discutées», poursuit le communiqué.

Cette rencontre intervient alors que le Conseil de sécurité devait voter, vendredi, une nouvelle résolution devant prolonger le mandat de la MINURSO.

Quelques jours plus tôt, la question du Sahara a été au centre d’une rencontre en visioconférence entre le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.