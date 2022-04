Le FICAK de retour : Ode au cinéma africain

Le cinéma burkinabé sera l’invité d’honneur de cette 22e édition qui verra la projection de cinq films de cinéastes burkinabés de renom, ajoute-t-on. Lors cette édition du FICAK, 13 longs-métrages seront en lice en compétition officielle pour la sélection fiction et 7 films vont concourir dans la catégorie films documentaires qui fait son entrée au festival.

Le jury de la section fiction sera composé de 7 membres internationaux appartenant au monde de l’art et celui la section documentaire va compter 3 membres internationaux, précisent les organisateurs. Le jury de la catégorie Don Quichotte sera constitué, pour sa part, de 3 membres représentant les clubs cinématographiques affilés à la Fédération nationale des Ciné-clubs au Maroc.

Six prix d’une valeur totale de 330 000 dirhams seront attribués aux films gagnants dans la catégorie fiction alors que 2 prix d’une dotation totale de 70 000 dirhams seront décernés aux films gagnants dans la catégorie films documentaires.

Le Grand prix du festival a été baptisé au nom de l’écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais Ousmane Sembene, le Prix du jury au nom de Nour Eddine Saïl, le Prix de la réalisation au nom du cinéaste burkinabè Idrissa Ouédraogo, le Prix du scénario au nom de l’écrivain, journaliste et critique de cinéma égyptien Samir Farid, le Prix du meilleur rôle féminin au nom de l’actrice marocaine Amina Rachid et le Prix du meilleur rôle masculin au nom de Mohamed Bastaoui.

La 22e édition du FICAK rendra un hommage posthume à Nour Eddine Saïl, l’ancien président de la fondation du festival international du cinéma africain de Khouribga et au élégué général du Fespaco, Soma Ardiouma, et au comédien et réalisateur marocain, Mohamed Choubi.