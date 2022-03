Le FIFM de retour : Et de 19 pour Marrakech !

La 19e édition du festival donne rendez-vous aux professionnels et aux cinéphiles du monde entier du 11 au 19 novembre 2022, indique un communiqué produit par la Fondation du Festival International du Film de Marrakech (FIFM).

Ainsi, après un report de « deux années consécutives, en raison de la pandémie actuelle, la prochaine édition du festival se tiendra suivant un format tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire au Maroc et dans le monde », ajoute-on.

La 18e édition du festival s’était clôturée par la remise de l’Étoile d’Or au film colombien « Valley of souls » de Nicolás Rincòn Gille, décernée par la présidente du jury, l’actrice écossaise Tilda Swinton.

En 2020 et en 2021, la Fondation avait organisé les 3e et 4e éditions digitales des Ateliers de l’Atlas, le programme de soutien des professionnels arabes et africains, créé en 2018 et qui a, depuis, accompagné 88 projets et films dont plusieurs ont été primés dans des festivals prestigieux, rappelle le communiqué.