Le fil aurait grésillé entre Rabat et Alger

C’est dans les habits de pompier que N. Bourita s’est empressé d’éteindre le feu qui n’en finit pas de consumer, par médias interposés, le registre des relations maroco-algériennes chaotiques. D’après nombre de confrères, le chef de la diplomatie marocaine aurait eu une entretien téléphonique avec S. Boukadoum dont le département avait convoqué pas plus tard que jeudi dernier, Hassan Abdelkhalek, ambassadeur du Maroc à Alger. Une convocation motivée par les déclarations imputables au consul général du Royaume à Oran qui aurait dit le 11 mai dernier à un groupe de compatriotes, désireux de rentrer au pays, qu’il aurait mieux valu pour eux de ne pas se donner en spectacle dans un « pays ennemi ».

Des sites d’information locaux ont rapporté que des sources diplomatiques marocaines basées à Alger leur avaient certifié que le dossier est tout ce qu’il y a de « fake », le passage vidéo ayant été « retravaillé » pour faire dire au consul marocain ce qu’il n’a pas dit.

N. Bourita aurait-il réussi à étouffer le feu alors qu’il n’y pas plus de quelques jours plutôt, ce même responsable avait pris à partie le chef de l’Etat algérien qui déblatérait dans un discours adressé aux non-alignés sur les droits du peuple sahraoui.

Dans le registre des relations tumultueuses entre Rabat et Alger, on n’est certainement pas à un dérapage près. L’actuel chef d’état-major algérien par intérim, Said Chengriha, avait qualifié le Royaume de « pays ennemi » alors qu’il pilotait, sous l’œil de son ex-Patron, Ahmed Gaid Salah, des manœuvres militaires (avec des munitions réelles, SVP !) non loin des frontières maroco-algériennes.

Un affaire à suivre, donc…