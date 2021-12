Le gaz de Tendrara redonne vie au GME : Sound Energy et Afriquia Gaz y travaillent

« Nous nous réjouissons de cette confirmation que le partenariat Royaume-Uni–Maroc, ONHYM et Sound Energy fonctionne bien, et un tel partenariat commercial peut renforcer, avec le fort soutien de nos actionnaires et de nos partenaires locaux, la croissance économique attendue de 5,7 % du Royaume du Maroc malgré la pandémie de COVID-19 » a signalé à cette occasion Graham Lyon, Président exécutif de Sound Energy. Dans un communiqué ad hoc, « Sound Energy, la société marocaine de gaz en amont, a indiqué qu’elle a conclu le GSA, qui s’ajoute à l’accord conditionnel de vente de gaz lié au développement de gaz naturel liquéfié de phase 1 TE-5 Horst conclu par la Société avec Afriquia Gaz et annoncé par la Société le 29 juillet 2021, parallèlement à son accord avec l’ONHYM (Office National des Hydrocarbures et des Mines) appartenant à l’État Tendrara Production Concession partenaire et avec le Groupe les “Tendrara JV Partners )”.

Les partenaires de Tendrara JV se sont engagés sous condition à produire, traiter et livrer le gaz de la concession de production de Tendrara, conformément aux spécifications de gaz de l’ONEE, au gazoduc Gaz Maghreb-Europe (GME) reliant l’Algérie à l’Espagne et traversant le Maroc, pour un volume contractuel annuel allant jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel par an pendant une période de 10 ans, avec un volume annuel de prise ou de paiement de 300 millions de mètres cubes. Dans le cadre de ce contrat, indique encore le communiqué, Sound Energy et ses partenaires se sont engagés sous condition à produire, traiter et livrer le gaz de la concession de production de Tendrara, conformément au cahier des charges exigé par l’ONEE, au GME qui relie l’Algérie à l’Espagne et traverse le Maroc.

La convention entre l’ONEE et Sound Energy est conditionnée, entre autres, de l’octroi de toutes les autorisations et les permis nécessaires à la construction des installations gazières en phase 2 et à l’approbation finale de la décision d’investissement par le ministère de l’Énergie, Transition et Développement Durable et le ministère de l’Économie et des Finances. Autres conditions requises : la conclusion d’un accord d’interconnexion entre Sound Energy et la société en charge de l’exploitation du GME, et le démarrage des travaux de raccordement entre le champ de Tendrara et le GME. Ces conditions doivent être remplies dans les 90 jours suivant la signature de l’accord, selon le communiqué, mais une prolongation est autorisée avec le consentement de toutes les parties.

“‘L’accord de la GSA est une étape importante et attendue depuis longtemps qui permettra à la Société de faire progresser la planification du développement pour le développement proposé de la phase 2 du TE-5 Horst » a précisé Graham Lyon. Il souligne également que plusieurs partenaires financiers importants ont manifesté un « grand intérêt » à contribuer à la construction des infrastructures gazières à long terme du Royaume et à la fourniture de gaz au Maroc et pour le Maroc.