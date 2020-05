Le GNA aurait bouté les forces de K. Haftar de la base aérienne d’Al-Watiya

Cette base constitue un objectif important pour les forces du gouvernement d’union nationale (GNA) qui pendant un an ont été contraintes de rester sur les zones côtières sans pouvoir descendre vers le Sud. Pour l’ANL, la perte de cette base représente un coup dur qui, selon des informations en provenance du Caire, risque de précipiter une intervention plus forte de l’armée égyptienne aux côtés des troupes du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar et de ses appuis locaux et internationaux.

Depuis l’intensification de l’aide turque, les forces du GNA ont lancé plusieurs offensives visant à repousser les forces du maréchal K. Haftar vers le Sud. Ces offensives se heurtent à plusieurs points de résistance qui forment une « ligne de front ». La chute d’un de ces points permettrait aux troupes du GUN d’avancer vers le sud et de pouvoir prendre à revers les troupes de l’ANL situées sur les autres points. Parmi ces points de résistance figure la base d’Al Watiya, les zones au Sud de Tripoli, Tarhounah et Abu Grein.

Ces zones font l’objet de nombreux bombardements qui n’épargnent pas les populations civiles. Face à ce constat, les deux camps s’accusent de cibler des objectifs non militaires. C’est en ce sens que la mission d’appui des Nations Unies pour la Libye a dénoncé l’augmentation des bombardements sur Tripoli. Elle appelle les parties à respecter le Droit International Humanitaire et particulièrement le principe de distinction. Une véritable gageure pour le conflit Libyen où les belligérants rechignent à appliquer ce principe. L’aéroport de Mitiga est symptomatique d’une pareille difficulté, le GNA accusant les forces du maréchal K. Haftar de bombarder un bâtiment civil alors que l’ANL affirme le contraire en soulignant que cet aéroport est utilisé comme base pour les drones déployés par les forces turcs qui appuient le GNA.