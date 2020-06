Le GNA chasse les hommes de K. Haftar de l’aéroport de Tripoli et des bases adjacentes

Les milices qui combattent pour le GNA enchainent, depuis le 26 mai dernier, les avancées face aux troupes de Khalifa Haftar. La prise de l’aéroport de Tripoli, haut lieu stratégique, succède à la reprise, quelques jours plutôt, de la base aérienne d’Al Watia.

Situé sur une colline à 27 km de la capitale, et aux mains de l’Armée nationale libyenne (ANL) dirigées par le maréchal autoproclame K. Haftar depuis le début de leur offensive, en avril 2019, il formait l’arrière base de regroupement et d’appui logistique pour les forces qui mènent les combats sur les différentes lignes de front au sud de la capitale. C’est à partir de l’aéroport et de plusieurs bases militaires qui l’entourent que l’ALN bombardait la capitale. Mais ces bases militaires comme la base d’al-Yarmouk et la base Hamza sont désormais aux mains du GNA.

Ce nouveau revers subi par l’ANL intervient deux jours après l’annonce de l’ONU d’une reprise des pourparlers militaires entre les belligérants, en vue d’un cessez-le-feu. Mais avant de se retrouver à la table des négociations, le GNA a exprimé le souhait de chasser les forces de K. Haftar de l’Ouest libyen. Aucune réaction pour le moment sur ce développement de la part de l’ANL qui a dépêché l’un de ses émissaires au Caire, un des principaux soutiens de K. Haftar, alors qu’un représentant du GNA avait rencontré à Moscou des responsables de la diplom atie russe.

Le conflit libyen qui s’est mué en chaos a réussi à drainer, au-delà des djihadistes locaux, des mercenaires enrôles par les appuis étrangers des deux protagonistes libyens. Ce qui complique davantage la situation. Le GNA étant appuyé pour l’essentiel par le duo Ankara-Doha, tandis que le GNA bénéficie du soutien de l’axe tripartite englobant Le Caire, Riyad et Abou Dhabi. Chacune de ces parties en conflit en Libye disposant de relais internationaux aux intérêts antinomiques. Tout récemment, les Américains s’en sont pris à la Russie et promis de leur mener la vie dure en Libye depuis la Tunisie.

Pétrolier russe arraisonné

On signalera que les Européens se sont employés mardi dernier à rassurer la Russie sur l’opération européenne Irini au large de la Libye, lors d’une vidéoconférence du Conseil de sécurité de l’ONU réclamée par Moscou après l’interception d’un navire pétrolier par un navire de guerre français.

Lors de cette session à huis clos, « l’Union européenne a présenté l’opération » lancée le 1er avril, a précisé un diplomate sous couvert d’anonymat. Elle a réaffirmé « l’engagement des États européens pour le respect des embargos » – armes et exportation illicite de pétrole – via cette mission qui se déroule « dans le cadre strict des résolutions du Conseil de sécurité », a-t-il ajouté.

Selon un autre diplomate, « la Russie est très isolée » au Conseil dans ses réticences face au renouvellement de la résolution 2292 autorisant les inspections en haute mer, qui vient à échéance le 10 juin et sur laquelle s’appuie la mission Irini. Moscou, qui nie toute implication, est soupçonné d’alimenter en armes et mercenaires dans le conflit libyen le camp du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays.

« Nous avons souligné la nécessité que l’opération Irini se déroule en conformité avec la résolution 2292 », a indiqué dans la soirée à l’AFP la mission diplomatique russe auprès de l’ONU, en n’excluant pas la possibilité qu’un nouveau mandat du Conseil de sécurité soit exigé. La mission russe a aussi réclamé une approche « impartiale » face aux belligérants avec une opération Irini « couvrant toutes les côtes libyennes ».

Le vote d’un nouveau texte rédigé par Berlin est programmé le 9 juin.Pour l’ambassadeur allemand auprès de l’ONU, Christoph Heusgen, « l’opération Irini est couverte par la résolution existante ». « Nous cherchons son renouvellement » car elle « joue un rôle très important pour arrêter le flux d’armes acheminées » vers la Libye. « Ce n’est que la suite de la précédente » mission européenne Sophia et « elle opère sous le même mandat », estime son homologue français, Nicolas de Rivière.

Lors des échanges mardi du Conseil, l’interception d’un pétrolier au large de Tobrouk il y a une dizaine de jours par une frégate française (le « Jean Bart » selon des médias français) a été plusieurs fois évoquée, ont indiqué des diplomates.

Navigant sous pavillon du Gabon, le navire pétrolier « Jal Laxmi » était venu chercher une cargaison de pétrole libyen représentant « plusieurs millions de dollars », mais sans accord de l’autorité nationale compétente (la Libyan National Oil Corporation, basée à Tripoli), a indiqué à l’AFP un spécialiste du dossier sous couvert d’anonymat.

Depuis début avril, une cinquantaine de contrôles – sans montée à bord – de bateaux soupçonnés de violer l’embargo sur les armes ont été réalisés au large de la Libye par des navires européens de la mission Irini, selon la même source.

En fin de semaine dernière, interrogée sur cette interception, l’ONU sans livrer de détails avait « salué les actions de la France et tous les efforts pour faire appliquer l’embargo onusien sur le pétrole en application des résolutions 2146 et 2362 ». « Il y a eu de multiples efforts concertés entre États membres de l’ONU et experts onusiens (chargés de contrôler les embargos) pour contacter toutes les compagnies et les pays impliqués dans cette affaire du Jal Laxmi pour avertir de poursuites les intéressés », avait ajouté le porte-parole adjoint des Nations unies, Farhan Haq. « La Libyan National Oil Corporation à Tripoli est la seule institution souveraine pouvant légalement vendre ou acheter du pétrole et des produits raffinés », avait-il rappelé.

Interrogé, le ministère français des Affaires étrangères, s’était borné à reconnaître qu’une « frégate française avait interagi avec le pétrolier« . L’opération Irini dispose « de moyens navals, aériens et satellitaires afin de surveiller les flux quels qu’en soient l’origine et les bénéficiaires », avait souligné le Quai d’Orsay.

Cet incident intervient peu après que l’ONU à New York a annoncé la reprise le 3 juin des pourparlers avec les belligérants libyens, se félicitant d’un «premier pas positif» après une suspension de plus de trois mois. Une réunion avec la délégation du GNA est prévue dans les jours à venir. L’émissaire par intérim de l’ONU, l’Américaine Stephanie Williams, a eu une réunion par visioconférence avec «les cinq membres de la délégation» loyale à Khalifa Haftar, a déclaré le porte-parole de l’ONU. «Une réunion avec la délégation du GNA est prévue dans les jours à venir.» «Les négociations continueront sur un accord de cessez-le-feu», a-t-il poursuivi. A Paris, la présidence française a dit craindre que la Turquie et la Russie ne s’entendent «à leurs conditions» au détriment de la stabilité de la Libye. «Nous voyons le risque important d’un fait accompli aux frontières de l’Europe, qui expose notre sécurité», a ajouté l’Elysée. La France, bien qu’elle s’en défende publiquement, est soupçonnée d’avoir misé sur le général Haftar. Après avoir déstabilisé le régime du colonel Kadhafi dans une opération otanienne.