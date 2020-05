Le gouvernement opte plutôt pour le report du projet de loi 22-20 que pour son rejet 

Lors de ce conseil de gouvernement, Mohamed Ben Abdelkader, ministre de la justice, a rappelé sa demande de report des travaux du comité ministériel sur le projet de loi 22.20, qu’il avait soumise fin de la semaine écoulée au chef du gouvernement. Requête acceptée jeudi 7 mai par le gouvernement Saad Eddine El Othmani, qui a décidé de reporter les travaux en commission sur le projet de loi 22.20 jusqu’à la fin du confinement lié au coronavirus, ainsi que la consultation de l’ensemble des organes concernés. Une décision moins radicale que celle qu’exige nombre de leaders d’opinion, à savoir son retrait définitif, et non son « gel » ou son « report ».

Il convient de rappeler que depuis la fuite du projet de loi 22.20 sur Twitter, et le rejet de son contenu par les internautes sur les réseaux sociaux mais aussi de la part de la société civile, M. Ben Abdelkader, auteur du projet de loi, avait demandé le 3 mai au chef du gouvernement et aux membres de la commission ministérielle, le report des travaux de cette commission au sujet du projet de loi 22-20. Une démarche qui « émane de notre souci de faire en sorte que la version définitive du projet soit en conformité avec les principes constitutionnels pertinents et qu’elle puisse consolider les acquis de notre pays en matière des droits de l’Homme ». Tel est l’argumentaire du ministre socialiste, le seul d’ailleurs, à siéger au Gouvernement El Othmani.

Pour rappel, le seul article 14 (sur une loi qui en comprend 25), « punit de prison (de 6 mois à 3 ans de prison) avec caution allant de 5.000 à 50.000 DHS, ou l’une des deux sanctions, toute personne ayant appelé au boycott d’un produit ou d’un service sur les réseaux sociaux ».

La même sanction est réservée à l’incitation du public au retrait de leur argent des établissements de crédit et organismes assimilés, alors qu’un autre article réprimande le fait de diffuser de fausses informations capables de faire naître le doute sur la qualité et la sécurité de produits, services, etc.

Le caractère liberticide d’un tel projet de loi n’est plus à démontrer aux yeux d’une opinion qui veille au grain et d’une communité internationale jalouse sur la préservation des libertés.