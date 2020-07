Le gouverneur militaire turc de Tripoli tués à Watiya ? 

Les réseaux sociaux libyens pro GNA et turcs n’ont pas arrêté de diffuser des informations au sujet du raid de la nuit du samedi à dimanche mené contre les installations turques de la base aérienne de Watiya. Selon ces informations, il y aurait eu 9 frappes au total ciblant les systèmes SAMP Hawk et les systèmes de Jamming Koral.



Les frappes auraient également détruit un état major tactique tuant plusieurs cadres turcs. Les sites libyens évoquent même la mort d’un “commandant de très haut niveau” et de 7 officiers. On évoque aussi la mort du “gouverneur militaire de Tripoli” nouvellement nommé par Ankara. Les drapeaux en berne sur les bâtiments publics turcs représenteraient la confirmation qu’une haute personnalité a trouvé la mort dans ces raids réalisés par des appareils non identifiés.



Par ailleurs on affirme que les frappes sur Watiya ont occasionné des dégâts importants chez les Turcs, mais aussi chez les milices qui ont réagi en diligentant des convois pour assurer la relève.

Lors de sa visite à Tripoli, le ministre turc de la Défense aurait fait signer au gouvernement d’entente nationale dirigé par Fayez El Sarraj (GNA), un accord de défense officialisant d’une certaine façon, le statut de protectorat turc sur tout l’ouest de la Libye.

Selon les mêmes sources, un Décret présidentiel turc aurait été même désigné le général Yasar Güler comme gouverneur militaire de Tripoli.

Les principaux articles de ce décret porteraient sur l’accord de statut diplomatique à chacune des bases turques (Tripoli; Misrata; Watiya; Zouara; …), l’octroi de l’immunité diplomatique à tous les opérateurs et consultants civils et militaires turcs, un mandat exclusif donné à l’armée turque pour la protection du GNA à Tripoli, avec des pouvoirs exceptionnels de police et de justice militaire, la création d’une force militaire turque de réaction rapide destinée à protéger les entreprises turques sur tout le territoire du protectorat, la mise en place d’une police nationale turque avec toutes les prérogatives en matière de contrôles, d’interventions armées et de transmission des affaires pénales à la justice militaire turque.

Il s’agirait également de la création d’une agence de renseignement militaire libyenne sous supervision turque et de l’accord des principes d’exclusivité, de souveraineté et d’ubiquité turques, sur tout le territoire du protectorat, pour toute intervention militaire.

Selon Adel Abdelkefi, analyste militaire proche du GNA, la visite du ministre turc de la Défense est en rapport direct avec la reprise des opérations militaires à Syrte précisant que l’échec des efforts politiques durant la période écoulée avec ce qu’il appelle les mercenaires de l’ANL pousse vars la reprise des opérations militaires.

Il a souligné par ailleurs que cette visite démontre avec clarté la finalisation de la coordination de l’opération militaire en plus de la poursuite des efforts pour le parachèvement des accords de défense et de formation, d’élévation du niveau de compétence des éléments armés du GNA et du développement de leur potentiel.

Il s’agit également de l’élévation du niveau de la coopération à travers l’activation de l’accord de sécurité militaire et d’échange d’informations, conclu entre Sarraj et Erdogan

Forts d’un soutien militaire turc, le gouvernement de Fayez el-Sarraj a enregistré de nombreux succès ces derniers mois, reprenant l’ensemble du nord-ouest libyen jusqu’alors aux mains du maréchal Khalifa Haftar soutenu entre autres par la Russie.

Médiation d’Alger

Le président algérien a fait part de ses inquiétudes concernant la situation en Libye, qu’il a comparé à celle de la Syrie, lors d’une interview ce week-end sur France 24. Abdelmadjid Tebboune s’est dit prêt à accueillir une médiation, à laquelle affirme-t-il, de nombreux acteurs du conflit sont favorables.

Au micro de nos confrères de France 24, le président algérien « syrianise » le conflit libyen au regard de la multiplicité des interventions étrangères. Selon lui, le risque c’est que les tribus libyennes prennent elles aussi les armes, faisant craindre une « somalisation » du pays. Et il met en garde : le pays pourrait devenir un « sanctuaire terroriste ».

L’Algérie est donc prête à accueillir une médiation entre Libyens, affirme-t-il, estimant que les efforts d’Angela Merkel ont échoué et que de nombreux acteurs du conflit y sont favorables. « Allons, a lancé Abdelmadjid Tebboune, vers la solution définitive, qui consiste à consulter la population à travers son organisation tribale ou autre ; organisons des élections par le biais d’institutions transitoires s’il le faut. Le gouvernement actuel en est une, mais il est dépassé. Donc il faut reprendre ça mais de manière beaucoup plus large, pour toute la Libye. Et aller vers des institutions, une Assemblée nationale qui élira un président et deux vice-présidents en tenant compte des équilibres régionaux en Libye. »

La question qui se pose serait de savoir si l’offre d’Alger tient vraiment. Surtout que son implication dans le dossier malien n’aura pas été un succès des plus brillants.