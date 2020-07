Le Groupe Al Omrane cimente ses résultats 

Le Conseil de surveillance du Groupe Al Omran s’est tenu lundi sous la présidence du Chef du gouvernement pour l’approbation du bilan de l’année 2019 et le plan d’action pour 2020. Dans sa présentation, Badre Kanouni, président du Directoire du Holding Al Omrane a indiqué que le groupe a réalisé un chiffre d’affaires qui dépasse les 4,5 Mrds Dh pour un investissement qui a atteint plus de 4,5 Mrds Dh en 2019. Cela a permis la mise en chantier de 17.492 unités de production nouvelle dont 2.036 en partenariat avec les promoteurs privés et 115.128 unités de mise à niveau urbaine, tandis que les achèvements se sont établis à 22.449 unités de production nouvelle dont 2.760 avec les promoteurs privés et 91.178 unités de mise à niveau urbaine.

En tant qu’outil public de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur de l’habitat et du développement urbain, et durant l’année 2019, le Groupe Al Omrane a également consolidé son ancrage territorial, en finalisant son adaptation au nouveau découpage suite à la fusion des sociétés filiales de Fès et Meknès et la création d’une nouvelle société filiale pour la région de Draâ-Tafilalet.

S’agissant du plan d’action au titre de l’année 2020, le Conseil de surveillance a approuvé ledit plan révisé qui reste résilient et qui se décline autour d’un investissement de 3,78 Mrds Dh, une mise en chantier de 15.945 unités de production nouvelle et de 76.561 unités de mise à niveau urbaine, un achèvement de 19.335 unités de production nouvelle dont 1.879 dans le cadre de partenariat et 95.774 unités de mise à niveau urbaine, la création de 32.781 titres fonciers et un Chiffre d’affaires qui devrait quant à lui malgré la crise dépasser les 3 Mrds Dh.

Au niveau de sa politique de réformes managériales, l’opérateur parachèvera en 2020 et dans une approche toujours collégiale, la construction de sa nouvelle vision quinquennale 2021-2025 s’inspirant de l’expérience réussie de la précédente baptisée « CAP2020 » qui est à 98% de taux de réalisation à six mois de son terme, souligne le Groupe.