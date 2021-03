Le Groupe Alliances voit son chiffre d’affaires chuter de 38% en 2020

Dans un communiqué sur ses réalisations à fin 2020, l’entreprise explique cependant que l’impact de cette crise a été atténué par l’activité à l’international grâce à l’avancement des projets du Groupe en Côte d’Ivoire et au Cameroun. L’excédent brut d’exploitation (EBE) a, quant à lui, progressé à 208 MDH contre 194 MDH en 2019, fait savoir la même source.

Cette évolution s’explique notamment par l’amélioration des marges opérationnelles des projets livrés et l’optimisation continue des charges de structure. Parallèlement, le résultat net et le résultat net part du groupe (RNPG) consolidés ont reculé respectivement à 398 MDH et 437 MDH en 2020, suite essentiellement à la mise à jour de la valorisation de certains actifs. L’endettement net consolidé est resté faible, se situant à 2,39 Mrds DH durant l’année précédente et intégrant le financement bancaire obtenu pour le lancement de nouveaux projets.