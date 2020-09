Le groupe BCP améliore son PNB de 13,9% au premier semestre

S’agissant du résultat net consolidé, il a reculé de 48% à 1,03 Mrds Dh, tandis que le résultat net part du groupe (RNPG) a baissé de 38% à 1,01 Mrds Dh, relève la BCP dans un communiqué sur ses réalisation au premier semestre, soulignant que ses dépôts ont continué à se renforcer à hauteur de 5,7% pour s’établir à 327 Mrds Dh, tandis que les crédits s’affermissent de 1%, par rapport au 31 décembre 2019, à 261 Mrds Dh.

Les frais généraux progressent de 23% à 5,4 Mrds Dh, intégrant notamment une charge exceptionnelle de 500 MDH, liée à l’intégration au prorata de l’année du don Covid-19. Le Groupe BCP souligne d’autre part que les opérations de reports d’échéances de crédit décidées lors de la crise sanitaire ont profité à près de 85.000 clients de la Banque Populaire.

Pour ce qui est des crédits de soutien aux entreprises, le réseau Banque Populaire a reçu et traité plus de 18.000 demandes de crédit Damane Oxygène, dont une majorité au profit des très petites entreprises (TPE), pour un montant global de 3,5 Mrds Dh, relève-t-il.

Dans le cadre de la relance de l’économie nationale, le Groupe dit avoir a entrepris un ensemble d’actions en faveur de tous les segments de sa clientèle aussi bien Particuliers qu’Entreprises dans l’objectif de continuer à répondre aux besoins et attentes de la clientèle. Il s’est fortement mobilisé pour la commercialisation de produits dédiés à la relance, et notamment « Damane Relance », réaffirmant ainsi son engagement pour le financement de l’économie nationale et portant son total encours de crédits à l’économie à près de 225 Mrds Dh.

Au cours des six premiers mois de 2020, le Groupe BCP est également parvenu à renforcer son leadership au Maroc sur les dépôts qui évoluent de 4,7%, par rapport à fin 2019, à 259 Mrds Dh, soit une collecte additionnelle de 11,7 Mrds Dh.