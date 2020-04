Le Groupe PSA se prépare à un redémarrage en douceur du site de Kénitra 

Le site de PSA de Kenitra attend le feu vert pour son redémarrage. Pendant la suspension d’activité, le site de Kenitra du Groupe PSA Maroc a mis en place un protocole de mesures sanitaires renforcées. Ce protocole construit avec les services médicaux de l’entreprise, et auquel les instances représentatives du personnel ont été associées, a été déployé dans son intégralité et a fait l’objet d’un audit.

Ce protocole, constitué de plus de 100 mesures, couvre l’ensemble des activités de l’entreprise au niveau industriel, administratif, R&D et commercial. Développé pour les sites industriels, il prévoit le contrôle de température en complément de l’auto-surveillance des symptômes, le port de lunettes sur site complété par une dotation individuelle quotidienne de masques, mais aussi le respect des distances entre personnes y compris dans les zones de pause avec l’inscription de marquages au sol, le maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d’éviter le contact avec les poignées, le nettoyage fréquent des outils et surface de travail, l’ajustement des rotations entre les tournées des équipes pour éviter les croisements de personnel, y compris dans les vestiaires.

Les autorités sanitaires ont visité le site et ont pu apprécier la parfaite mise en œuvre de ce protocole. De leur côté, les délégués du personnel et le management du site, appuyés par le service de santé ont considéré que les conditions sanitaires internes étaient au meilleur niveau de protection, permettant la réalisation d’activités industrielles sur le site. Le calendrier de reprise dépendra du niveau d’activité commerciale.