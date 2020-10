Bandar Bin Sultan avait prétendu qu’ »il était difficile de faire confiance [aux dirigeants palestiniens] et de faire quelque chose en faveur de la cause palestinienne avec eux ». Cet ancien diplomate qui a aussi assumé de lourdes tâches à la tête des renseignements saoudiens, a accusé « les dirigeants palestiniens d’avoir tourné le dos à la cause palestinienne », tout en dénonçant le fait qu’ »ils aient accepté l’aide de la Turquie et de l’Iran, plutôt que celle offerte par les États du Golfe et l’Égypte ».

En réponse à ces accusations, Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a rétorqué que ces déclarations « ne servaient que l’occupation israélienne », les qualifiant de « honteuses ».

Le Hamas est sorti des bois en attendant la réaction des responsables de l’Autorité palestinienne qui avaient promis d’apporter l’éclairage nécessaire sur les « révélations » de B. Bin Sultan une fois la série des entretiens, en trois épisodes, serait terminée. Or depuis, rien n’est intervenu alors que Saeb Erekat, ancien négociateur en chef de l’autorité palestinienne, qui avait promis de réagir a été déclaré atteint de la Covid 19.

« Le témoignage de Bin Sultan est un résumé sincère de la position de l’Arabie saoudite et des États du Golfe envers la cause palestinienne », a réagi pour sa part le ministre d’État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, cité par les médias israéliens.

Les tensions entre les dirigeants palestiniens et les responsables émiratis se sont récemment intensifiées à la suite de la signature de l’accord de normalisation entre Abou Dhabi et l’entité sioniste