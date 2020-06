Le Hamas qui appelle à la lutte dans «l’unité» du peuple palestinien ciblé par Israël

Des objectifs du Hamas ont été ciblé par des raids, lundi, a annoncé l’armée israélienne. Avions de combat et chars ont ciblé «une infrastructure souterraine du Hamas ainsi que des postes militaires», a-t-on affirmé à Tel-Aviv.

Plus tôt dans la journée, le mouvement islamiste Hamas a appelé depuis la bande de Gaza à «l’unité» et à «la résistance palestinienne» pour faire face au projet israélien d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée. «Nous appelons à confronter le projet d’annexion par la résistance sous toutes ses formes […] et nous appelons notre peuple à transformer cette épreuve en opportunité pour remettre le projet palestinien sur les rails», a déclaré un haut responsable du Hamas, Salah al-Bardawil, cité par l’AFP.

Alors que la date butoir prévue début juillet pour lancer le processus annexionniste se rapproche, Yossi Cohen, chef du Mossad, prévoit de rencontrer des dirigeants et responsables arabes pour discuter de la mise en œuvre du «Deal du siècle» promu par l’administration US au seul profit d’Israël. La chaîne de télévision officielle israélienne « Kan » a rapporté dimanche que « Cohen avait l’intention de s’entretenir avec des dirigeants et des responsables des pays arabes, dont l’Égypte et la Jordanie, dans le but de discuter et d’inspecter les positions de ces pays concernant le plan d’annexion ».

Y. Cohen vise à réduire la réaction de ces pays à l’égard de l’annexion de la Cisjordanie prévue en juillet, a rapporté l’agence turque Anadolu. La chaîne israélienne n’a pas nommé les responsables ou les dirigeants avec lesquels le chef du Mossad prévoyait de s’entretenir.

D’autres médias israéliens ont fait savoir que « les responsables de la sécurité israéliens ont exprimé leur « profonde inquiétude » concernant la visite continue, via l’Egypte, d’éléments de la branche militaire du Hamas, les « Brigades Al-Qassam » en Iran, qui à son tour «continue de former les combattants palestiniens et de transférer des millions de dollars vers la bande de Gaza ».

– Trois activistes du mouvement de contestation en Algérie, “Hirak”, ont été incarcérés par le tribunal de Béjaïa, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus.

Le Hirak sera de retour le 19 juin en Algérie, alimenté par une crise sociale et économique sans précédent, écrit le site d’information « Mondafrique ».

« Les manifestations populaires qui ont embrasé les rues de toutes les grandes villes du pays depuis le 22 février 2019 risquent de faire leur retour dès le 19 juin prochain. C’est du moins ce que laissent entendre les nombreux appels lancés et diffusés par plusieurs activistes algériens sur les réseaux sociaux », indique le média français qui souligne que « ces appels reprennent les mêmes slogans du Hirak et demandent aux Algériens de sortir massivement manifester le 19 juin prochain afin de relancer le combat démocratique et pacifique pour le changement en Algérie ».

Selon, « Mondafrique », ces appels interviennent au moment où l’Algérie traverse l’une de ses pires crises financières et économiques. « Les Algériens ont subi de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la pandémie du COVID-19. Le chômage, la misère sociale, la cherté de la vie, la pauvreté sans cesse grandissante, la pandémie du COVID-19 ayant paralysé le pays depuis le 18 mars dernier a aggravé la détérioration des conditions de vie des Algériens », affirme le site d’information.

« Ces frustrations sociales sont en train d’alimenter en ce moment une énorme vague de colère populaire. Une colère populaire qui gagne les rangs de ceux et celles qui sont, pourtant, partis voter le 12 décembre 2019 croyant que la désignation d’un nouveau Président de la République débloquera la situation de l’Algérie », relève « Mondafrique ».