Le Haut Karabakh toujours en guerre

Les 15 membres du Conseil de sécurité expriment «leur soutien à l’appel lancé par le secrétaire général aux deux côtés pour arrêter immédiatement les combats, désamorcer les tensions et reprendre sans tarder des négociations constructives», précise leur déclaration adoptée pendant une réunion d’urgence demandée par les pays européens du Conseil (Belgique, Estonie, Allemagne, France et Royaume-Uni). La déclaration «condamnent fermement le recours à la force et regrettent la perte de vies humaines parmi la population civile», en exprimant la «préoccupation» du Conseil sur les informations faisant état «d’actions militaires à grande échelle» le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabagh.

Le texte, court, affirme enfin le «plein soutien» du Conseil au «rôle central des coprésidents [Etats-Unis, Russie, France] du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe [OSCE]» et exhorte les parties à travailler en étroite collaboration avec eux pour «une reprise urgente du dialogue sans conditions préalables». Selon des diplomates cités par l’AFP, le texte approuvé au terme d’une réunion d’environ une heure avait été proposé au Conseil de sécurité par les trois coprésidents du Groupe de Minsk, facilitant du coup son adoption.

Cette réunions a été demandée par la Belgique à la suite d’une initiative de l’Allemagne et de la France. Dès dimanche, l’Estonie, membre non permanent du Conseil, avait souligné la nécessité de réunir le Conseil sur la crise. Le Royaume-Uni s’est joint à la demande européenne.

Survenue en pleine Assemblée générale de l’ONU, la flambée de violences meurtrières dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh, soutenue par Erevan, fait craindre une guerre d’envergure entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans le Caucase du Sud, où Ankara et Moscou sont en concurrence.

Des combats toujours plus meurtriers faisaient rage lundi entre l’Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nourri les craintes d’une escalade avec un discours combatif en soutien à Bakou.

Depuis dimanche les forces de l’enclave séparatiste, soutenue politiquement, militairement et économiquement par l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan s’affrontent dans les combats les plus meurtriers depuis 2016. Le bilan, incomplet, s’établissait lundi soir à au moins 95 morts, dont onze civils: neuf en Azerbaïdjan et deux côté arménien.

L’Azerbaïdjan, pays turcophone à majorité chiite, réclame le retour sous son contrôle du Nagorny Karabakh, province montagneuse peuplée majoritairement d’Arméniens, chrétiens, dont la sécession en 1991 n’a pas été reconnue par la communauté internationale.

Le Kremlin a appelé mardi la Turquie à œuvrer pour la paix au Nagorny Karabakh, où des combats entre séparatistes arméniens et l’Azerbaïdjan ont fait près de 100 morts depuis dimanche.

“Nous appelons tous les pays, surtout nos pays partenaires comme la Turquie, à faire tout leur possible pour (parvenir à) un cessez-le-feu et un règlement pacifique de ce conflit”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dès le début des affrontements dimanche, dans cette enclave séparatiste peuplée majoritairement d’Arméniens, la Turquie, alliée de Bakou, a affiché son soutien à l’Azerbaïdjan, qui cherche à reprendre le contrôle du Nagorny Karabakh.

Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé l’Arménie, qui soutient l’enclave politiquement, économiquement et militairement, à mettre fin à “l’occupation du Nagorny Karabakh” et a promis qu’Ankara resterait “aux côtés” de Bakou “par tous les moyens”. On parle déjà du transfert de 4.000 djihadistes depuis la Syrie pour prêter main forte à l’Azerbaïdjan. Plus, l’Arménie parle de chasseurs turcs F-16 qui ont fait leur apparition dans le ciel de la région. Un avion arménien aurait été abattu par la chasse turque.

“Toutes sortes de déclarations sur un soutien ou une activité militaire quelconques ne font sans doute que mettre de l’huile sur le feu”, a estimé D. Peskov. La Russie est “catégoriquement contre cela”, a-t-il souligné, en réitérant un appel de Moscou à “mettre fin aux combats le plus vite possible”.