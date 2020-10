Le HCP célèbre la journée mondiale de la statistique

La production statistique n’échappe pas aux impacts de cette pandémie touchant, en particulier, la collecte des données auprès des ménages et des entreprises en raison des différentes mesures prises par les autorités nationales dans le cadre du confinement sanitaire instauré pour freiner la propagation de la pandémie, dont particulièrement la limitation des déplacements de la population. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 et par ses répercussions majeures sur la situation économique, sociale, psychologique et environnementale, aussi bien au niveau mondial qu’à l’échelle nationale,

« Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance » est le thème de cette 3ème édition. Il consacre ainsi les efforts des systèmes statistiques à mettre à disposition du grand public des données fiables et met en avant l’importance de la confiance des citoyens dans l’information statistique, d’autant plus en situation de crise.

S’inscrivant dans ce contexte, le Haut-Commissariat au Plan organise, le 20 octobre 2020, un webinaire sous le thème « Rôle des statistiques officielles dans le contexte de la pandémie de COVID-19 » auquel prendront part d’éminentes personnalités relevant du Gouvernement, du Système des Nations Unies, du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile. Cette rencontre sera l’occasion d’enrichir le débat sur le rôle des statistiques officielles et de partager les bonnes pratiques des systèmes statistiques dans le contexte de cette crise sanitaire.

La célébration de la JMS 2020 sera également l’occasion, pour le HCP, pour présenter au grand public les récents développements de ses travaux tout en mettant l’accent sur les défis et les perspectives d’amélioration. Ainsi, plusieurs présentations thématiques et une trentaine de fiches sur les travaux statistiques récents, notamment celles réalisées pour mesurer l’impact économique, social et psychologique de cette pandémie seront accessibles en ligne sur le site officiel de la journée : jms2020.hcp.ma.