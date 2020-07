Le HCP sonde l’impact de la pandémie sur le marocain

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) indique, dans sa note sur l’évolution des comportements des ménages face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), qu’un ménage sur 10 a un proche ou quelqu’un du voisinage atteint du virus. « Il ne s’agit pas d’estimer la prévalence de l’épidémie, mais plutôt d’approcher la proximité des ménages au covid-19, mesurée selon 3 niveaux, à savoir le réseau familial du ménage, celui de ses connaissances et, enfin, son environnement géographique immédiat (quartier, village, douar) », souligne le HCP.

Au terme de la 3ème semaine du mois de juin, une infime minorité de 2,2% des ménages rapporte un cas confirmé de covid-19 au sein de leurs réseaux familiaux, 5,4% dans leur environnement géographique immédiat et 1,9% parmi leurs connaissances (amis ou collègues), fait savoir la même source. Et de poursuivre: « On pourrait en déduire, ainsi, que 90,5% des ménages n’ont enregistré, jusqu’ici, aucun cas confirmé ni dans leurs réseaux familiaux ni dans leurs environnements géographiques immédiats ni parmi leurs connaissances. Cette proportion est plus élevée en milieu rural (94,8%) qu’en milieu urbain (88,4%) ».

Par ailleurs, le HCP souligne qu’au lendemain du confinement sanitaire, les mesures prophylactiques de protection contre la pandémie doivent rester de mise et constituer une priorité absolue, notamment, pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Ainsi, 47% des chefs de ménage estiment que les personnes ayant des maladies chroniques ou respiratoires devraient rester à domicile entourées des soins nécessaires (50,2% en milieu urbain et 38,8% en rural), 40% considèrent que les personnes âgées doivent continuer à se protéger, comme en période de confinement, et à adopter les mesures prophylactiques requises (38% en urbain et 44% en rural) et 7% s’accordent sur la nécessité de garder les enfants à la maison et les entourer de plus de soin (6% en urbain et 9% en rural).

Tous équipés, ou presque !



Le marocain s’est vite adapté à la pandémie comme le démontre la proportion des ménages disposant de bavettes et de masques de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) qui s’est améliorée de 73% à 97% entre avril et juin.

Par milieu, cette proportion est passée de 81% à 99% en urbain et de 57% à 93% dans le monde rural alors que la proportion de ceux qui en disposent en quantité suffisante s’est élevée de 33% à 80%. En outre, le HCP indique que la proportion des ménages disposant de produits désinfectants est située à 68% (76% en milieu urbain et 50% en milieu rural), tandis qu’en juin, une bonne moitié des ménages (53%) avaient les produits désinfectants en quantités suffisantes contre 40% deux mois avant.

La proportion des ménages ne disposant pas de produits désinfectants était de 32% en juin (47% parmi les ménages ruraux, 37% chez ceux occupant un logement sommaire, 46% parmi les 40% les plus défavorisés, 43% chez les ménages dirigés par un exploitant agricole et 40% parmi ceux dont le chef est un ouvrier ou manœuvre non qualifié), relève le HCP.

Par ailleurs, ce document fait état d’une unanimité des ménages (95,1%) à continuer à adopter les gestes barrières pour se protéger contre le covid-19 durant la période de déconfnement. Ainsi, les pratiques prophylactiques consistent à se laver les mains avec du savon pour 87% des ménages, porter des masques ou bavettes (78%), éviter les poignées de main et les salutations physiques (47%), garder une distance de sécurité avec les autres personnes (31%), désinfecter régulièrement les surfaces et les objets susceptibles d’être infectés (27%) et éviter les points de vente (25%). D’autres précautions seront également adoptées, parmi elles, limiter les sorties du domicile pour 20% des ménages et éviter de toucher les objets et surfaces dans les lieux publics (13%). En revanche, 4,9% des ménages, ou 414.000, déclarent qu’ils n’adopteront aucune mesure préventive, soit 7,1% en milieu rural et 4% en milieu urbain. Près de la moitié d’entre eux (48%) appartient aux 40% des ménages les plus défavorisés, 20% à ceux dirigés par une personne inactive, 17,2% par un ouvrier et 15% par un exploitant agricole.

Confiance relative

Près de la moitié des ménages marocains a confiance en les pouvoirs publics pour déconfiner la population de manière satisfaisante : « La confiance des ménages dans la capacité des pouvoirs publics à réussir le déconfinement varie selon les domaines d’intervention », indique le HCP, faisant savoir que pour le retour des travailleurs à leurs lieux de travail, 55% des ménages sont totalement confiants, 27,5% peu confiants et 4,8% ne le sont pas du tout.

Concernant l’aide aux secteurs économiques les plus touchés, ce panel fait ressortir que 45,8% sont totalement confiants, 30,2% peu confiants et 7,5% pas du tout. En matière de l’application des mesures de protection dans les lieux publics (restaurants, café, marchés, etc), le HCP indique que 50,3% des ménages sont totalement confiants, 28,9% peu confiants et 10,6% ne le sont pas du tout. Selon la même source, 54,4% des ménages sont totalement confiants en la capacité des pouvoirs publics à assurer les meilleures conditions au déroulement des examens scolaires, tandis que 21,8% peu confiants et 3,7% pas du tout confiants. Pour une meilleure organisation des transports en commun, 45,4% indiquent être totalement confiants, 32,3 % peu confiants et 12,4% pas du tout confiants.