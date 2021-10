Le Hezbollah abat un drone israélien : La résistance libanaise soupçonnée d’avoir des armes anti-aériennes

Le premier est un système balistique antiaérien mobile, qui a été fabriqué localement en Iran et qui a été inauguré en 2019, en présence de l’ex-président Hassan Rohani. Il est similaire au S-300 russe selon les Iraniens qui assurent qu’il beaucoup plus performant.

Selon le chef de la défense iranienne, le Bavar-373 « peut détecter des cibles ou des avions à plus de 300 km, le verrouiller à environ 250 km, et le détruire à 200 km ». Il serait capable de détecter jusqu’à 100 cibles, d’en suivre 60 et d’en engager six simultanément.

Quant au Pantsir S-1, c’est un système de missile antiaérien automoteur russe. Créé en 1994, il est entré en service en 2010 et a été conçu pour couvrir les installations militaires et civiles.

La Russie en a livré une quarantaine de prototypes à la Syrie en 2018.

Aussi bien l’Iran que la Syrie étant les alliés du Hezbollah, il faut croire que les renseignements américains se sont appuyés sur cette alliance pour avancer leurs informations sur l’acquisition de ces deux antiaériens.

Face à ces supputations difficilement vérifiables, le Hezbollah a publié, vendredi, les images du drone de reconnaissance israélien qu’il a abattu le jeudi 30 septembre alors qu’il survolait un village du sud du Liban. Il paraissait intact. Il a indiqué l’avoir abattu « avec les moyens appropriés ». Sans plus de précision.Le Hezbollah a affirmé avoir abattu, jeudi 30 septembre, un drone israélien ayant violé l’espace aérien du Liban, au-dessus de la vallée de Maryamine aux alentours du village de Yater, dans le sud du Liban, frontalier de la Palestine occupée.

De son côté, l’armée d’occupation israélienne a affirmé à l’AFP qu’un drone est « tombé en territoire libanais », sans plus de précisions. « Une enquête a été ouverte », a ajouté la source.