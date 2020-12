Le Hezbollah attaque Bahaa Al Din Hariri en justice 

Le Hezbollah a déposé une plainte devant la justice de son pays jeudi, contre Bahaa El-Din Hariri, qui a accusé le parti de contrôler l’aéroport et le port. Selon la chaine satellitaire libanaise alJadid, I. Al-Mousawi, a déposé une plainte devant le premier juge d’instruction par intérim de Beyrouth.

La chaine de télé a rapporté que Bahaa Hariri, fils de Rafik Hariri, ancien Premier ministre du Liban et frère de Saad Hariri chargé de former le gouvernement libanais, avait précédemment déclaré au quotidien Daily Mail, le 7 août, que « tout le monde à Beyrouth sait que le Hezbollah contrôle le port et l’aéroport de Beyrouth, et il est clair que le Hezbollah est responsable du port et de l’entrepôt où le nitrate d’ammonium a été stocké. » B. Al-Din Hariri a poursuivi que « le Hezbollah est une organisation terroriste bien connue ».