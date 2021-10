Le Hezbollah compte 100.000 combattants : H. Nasrallah ne saurait mentir…

Lors du discours retransmis lundi soir Hassan Nasrallah a qualifié de boucher et de criminel le chef des Forces Libanaises, Samir Geagea, sans mentionner son nom, l’accusant de vouloir entrainer le pays dans une nouvelle guerre civile. « Il y a un parti au Liban et un chef de ce parti qui cherchent à créer un ennemi fictif pour les habitants de Ain Remmaneh, Hadath et Furn al-Chebbak. Ils veulent que notre peuple et nos voisins dans ces régions ressentent la peur et l’anxiété et croient toujours que leurs voisins dans les zones voisines, en particulier dans la banlieue sud, constituent une menace veulent envahir leurs villes. Raison pour laquelle, ils doivent rester en état d’alerte », a-t-il relevé.

En suscitant ces craintes et en semant la zizanie, précise le leader du Hezbollah, « les FL visent à se présenter comme étant les défenseurs des chrétiens qui protègent leur sang et leur honneur. Le but est d’atteindre des objectifs liés au leadership et à l’hégémonie de ce parti jouant des rôles qui servent des projets externes. »

S’adressant aux Libanais qu’il prend à témoins, il précise que « le véritable programme des Forces libanaises est la guerre civile, car c’est cette guerre qui conduira au déplacement des chrétiens et à leur cantonnement dans un territoire précis, créant ainsi un ghetto chrétien dominé par les FL et dans lequel il n’y a de place pour personne d’autre. » Toutes les déclarations du chef des FL sur les évènements du jeudi qui a parlé d’un « mini 7 mai » constitue « une revendication totale de la bataille et du massacre », a précise H. Nasrallah qui dénonce ce qu’il appelle « illusion », « mensonge », et « tromperie », puisque « le Hezbollah n’est pas l’ennemi des chrétiens au Liban, ni le mouvement Amal, ni les chiites, ni les musulmans ». Et de rappeler « qui a préservé la vie des chrétiens en Syrie, l’armée syrienne, le Hezbollah et leurs alliés, ou les Forces libanaises et leurs alliés ? » Lorsque le Hezbollah était aux côtés des chrétiens et des musulmans dans le Jrud, « les FL assuraient la couverture du Front Al-Nosra et des takfiristes en Syrie », a-t-il rappelé. Et d’assurer que « la plus grande menace pour la sécurité de la communauté chrétienne est ce parti et son chef ainsi que ses alliés régionaux et internationaux. Passez en revue l’histoire récente des FL ».

H. Nasrallah a conseillé aux FL et à son chef « d’abandonner toute action qui conduit à des conflits internes ». Et de lui rappeler qu’il fait de mauvais calculs. « Au niveau régional vous vous trompez à 100 %, sur le fait que le Hezbollah est plus faible que l’OLP. Si vous menez votre bataille sur ce calcul, vous vous trompez. Ecris chez toi (à l’adresse du chef des FL): ils sont 100 000 combattants avec leurs armes diverses sont entrainés pour défendre notre terre, notre pétrole et notre gaz -pillés sous les yeux des Libanais- et pour préserver la dignité et la souveraineté de notre pays face à toute agression ou terrorisme, et non pas pour les combats internes (…) De là, je dis au Parti des Forces et à son chef, ne faites pas de faux calculs. Soyez sage, soyez poli, et tirez des leçons de toutes vos guerres, et des nôtres. » Et de porter haut l’estocade : « L’État libanais et les autorités religieuses, notamment chrétiennes, doivent faire face à ce boucher, tueur, criminel afin d’éviter une guerre civile et d’établir la paix, la sécurité et la paix internes dans le pays ».

Pour le leader du Hezbollah, l’objectif « est que le Liban soit un pays sûr et stable, tout en jugeant les tueurs ». Car « notre ennemi (Israël en l’occurrence) et les USA veulent une guerre civile au Liban et cherchent à nous priver la coexistence. »