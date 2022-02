Le Hezbollah dispose de moyens anti-aériens : Et les drones fabriqués par la résistance « sont à la vente » a assuré H. Nasrallah

« L’avenir de la région se dirige sur une voie entièrement différente de celle prévue par certains protagonistes régionaux et internes et sur lesquels ils prévoient leurs calculs. A l’instar des années 80 et 90, dans la foulée de l’invasion israélienne du Liban puis des accords d’Oslo, tous les grands calculs sur lesquels ils avaient misé se sont dilapidés… nous voyons quant à nous qu’Israël est en déclin. Il est sur la voie de l’extinction qui n’est qu’une question de temps », a martelé H. Nasrallah.

Revenant sur les trois menaces et défis primordiaux que les centres israéliens avaient énumérés lors de leurs dernières évaluations, il s’est arrêté à l’instar de nombre de stratèges israéliens sur la crise sociétale que traverse l’entité sioniste.

« Dans l’entité de l’occupation, la volonté des Israéliens de supporter davantage les dangers de combat semble se rétracter. Il en est de même pour leur confiance à l’égard de l’armée et des institutions étatiques. De même l’immigration inverse connait une nette recrudescence », a-t-il expliqué.

Selon lui, tous les efforts déployés auprès des pays arabes en vue de normaliser leurs relations avec Israël ne sont que des moyens pour lui donner une nouvelle chance pour l’aider à sortir de ses crises et à perdurer. « Les compromis politiques et les négociations n’ont aucune perspective. La seule perspective réelle, sérieuse est celle de la résistance », a-t-il souligné.

H. Nasrallah a indiqué qu’Israël a inventé « la bataille entre les guerres », laquelle comprend un certain nombre d’opérations sécuritaires à l’instar de l’envoi de drones vers la banlieue sud comme cela s’était passé depuis deux années. Il a cité aussi comme bataille les raids aériens en Syrie qui ont pour but selon lui de freiner l’envoi d’armements de qualité à la résistance libanaise depuis la République islamique d’Iran. Il a précisé comment la résistance est parvenue à avorter ses objectifs. « Le fait de torpiller les tentatives de transfert d’armes depuis l’Iran au Liban a été une réelle menace pour nous, pour la résistance. Mais comme nous appartenons à l’école qui a pour doctrine de transformer la menace en opportunité (…)nous avons développé nos capacités pour fabriquer sur place ces armements. Nous avons transformé les milliers de missiles dont nous disposions en missiles de précision. Nous n’avons plus besoin de les transporter depuis l’Iran…. Et depuis quelques années aussi, nous fabriquons sur place les drones et n’avons pas besoin de les apporter depuis l’Iran ».

Le chef de la résistance libanaise a aussi révélé que cette dernière a récemment activé sa défense aérienne contre les drones israéliens dont les survols au Liban sont devenus de plus en plus rares ces derniers temps.

Raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, l’entité sioniste essaie de recruter des agents au Liban, en allusion à la vingtaine de réseaux qui ont été découverts ce mois-ci. « L’ennemi a eu recours au recrutement des agents pour pallier à son incapacité d’envoyer des drones au Liban », a-t-il indiqué.